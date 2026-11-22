ĐA DẠNG DỊCH VỤ, GẮN KẾT THÀNH VIÊN

Với phương châm “Lấy lợi ích của thành viên làm trọng tâm”, HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh không ngừng đa dạng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Hiện HTX có hơn 900 thành viên chính thức và khoảng 500 thành viên liên kết.

Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh thường xuyên tìm hiểu hoạt động sản xuất của thành viên.

Trong đó, có khoảng 350 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 100 thành viên sản xuất hoa kiểng và khoảng 400 thành viên sử dụng dịch vụ nước sinh hoạt.

Theo ông Huỳnh Văn Trong, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh, khi tham gia HTX, thành viên được hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia lợi nhuận hằng năm theo quy định.

Đối với những hộ gặp khó khăn về vốn, HTX xem xét hỗ trợ cho vay, bảo lãnh vay vốn hoặc cung ứng vật tư theo hình thức trả chậm, đến khi thu hoạch mới thanh toán.

Hiện HTX triển khai nhiều dịch vụ như: Cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống; kinh doanh lương thực, thực phẩm; cung cấp nước sinh hoạt nông thôn; gia công giết mổ gia súc tập trung và hỗ trợ tiêu thụ hoa kiểng. Bên cạnh đó, HTX còn phối hợp với thành viên xây dựng mã số vùng trồng (MSVT), góp phần nâng cao giá trị và khả năng tiêu thụ nông sản.

Đối với dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, HTX hiện vận hành 4 giếng, phục vụ hơn 1.100 hộ dân, với sản lượng khoảng 15.000 m³/tháng. Chất lượng nước được kiểm soát thông qua việc lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ, bảo đảm nguồn nước đạt yêu cầu theo quy định.

Ở lĩnh vực giết mổ gia súc tập trung, cơ sở của HTX hoạt động theo phương thức bán công nghiệp, áp dụng hình thức mổ treo và sử dụng máy đánh lông.

Bình quân mỗi đêm, cơ sở giết mổ từ 90 - 100 con heo. Năm vừa qua, HTX đạt doanh thu khoảng 7 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 550 triệu đồng.

AN TÂM GẮN BÓ VỚI HTX

Một trong những hoạt động được HTX chú trọng là phối hợp với thành viên xây dựng MSVT, nhất là đối với cây bưởi da xanh. Đến nay, HTX đã hỗ trợ hình thành vùng trồng được cấp mã số phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ với diện tích 21 ha và thị trường Hàn Quốc với diện tích 28 ha.

Ông Nguyễn Hữu Đức cũng như nhiều thành viên an tâm gắn bó với hợp tác xã nhờ lợi ích thiết thực mang lại.

Thông qua MSVT, sản phẩm bưởi của nông dân có thêm điều kiện tiếp cận doanh nghiệp thu mua. HTX giữ vai trò xác nhận, hỗ trợ kết nối để các đơn vị thu mua tiếp cận vùng nguyên liệu.

Theo ông Huỳnh Văn Trong, thay vì phụ thuộc vào một số thương lái như trước, nhiều doanh nghiệp biết đến vùng trồng và chủ động tìm đến thu mua. Nhờ đó, giá bán có xu hướng ổn định hơn, tình trạng bị ép giá cũng giảm.

HTX cũng đang triển khai dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ bưởi da xanh theo Nghị định 98 của Chính phủ, với 42 hộ tham gia, diện tích khoảng 26 ha. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, phương thức canh tác theo hướng an toàn, bền vững.

Nhiều hộ dần chuyển từ sử dụng phân bón vô cơ sang phân hữu cơ, tiếp cận quy trình sản xuất VietGAP và hướng đến các tiêu chuẩn cao hơn. Bên cạnh cây bưởi, HTX đang phối hợp vận động hơn 60 hộ dân, với diện tích trên 40 ha dừa, tham gia xây dựng MSVT phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh cây ăn trái, hoa, kiểng cũng là lĩnh vực được HTX quan tâm hỗ trợ. Hiện có khoảng 120 thành viên tham gia sản xuất hoa, kiểng.

Để hỗ trợ thành viên, HTX thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh và ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi. Khi phát hiện dịch bệnh hoặc những vấn đề phát sinh trong sản xuất, HTX kịp thời thông tin đến cơ quan chuyên môn để hỗ trợ nông dân ngay tại vườn.

Đồng thời, tổ chức cho thành viên tham quan, học tập những mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giúp người trồng hoa tìm kiếm các giống mới có hình thức đẹp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, nhất là trong dịp tết.

Đặc biệt, HTX tích cực kết nối thị trường tiêu thụ hoa kiểng thông qua việc hỗ trợ thành viên tham gia các hội chợ, điểm bán hoa xuân tại địa phương và một số thị trường ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động này, thành viên có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh nghiệp và mở rộng kênh tiêu thụ.

Ông Nguyễn Hữu Đức (khu phố Thuận Phong), thành viên HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh cho biết, việc tham gia HTX mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tham gia các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và trao đổi kỹ thuật sản xuất.

Đặc biệt, khi gặp khó khăn về vốn, xã viên có thể mua phân bón, thuốc theo hình thức trả chậm, không tính lãi, thanh toán sau. Những hỗ trợ này giúp ông và thành viên giảm áp lực chi phí đầu vào, yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với HTX.

Ông Trần Văn Lập cũng là thành viên gắn bó với HTX từ hơn 10 năm nay. Theo ông Lập, HTX đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên.

Không chỉ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo, tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại Sa Đéc, Vĩnh Long và các địa phương khác, ông còn được tiếp cận nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá gốc và hỗ trợ vốn phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, hình thức mua vật tư trả chậm giúp gia đình ông giảm áp lực vốn đầu tư đầu vụ. Sau khi kết thúc vụ hoa, bán được sản phẩm, ông mới thanh toán tiền phân thuốc.

HTX còn tạo điều kiện để thành viên đặt trước giỏ hoa, tro trấu và các vật tư cần thiết, đến thời điểm sản xuất có thể nhận hàng, không phải lo tìm nguồn.

TỪNG BƯỚC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ, HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HTX đã cử khoảng 30 lượt cán bộ, nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện HTX từng bước ứng dụng phần mềm trong quản lý thu tiền nước, công tác kế toán và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, HTX chú trọng đào tạo, phát huy vai trò của đội ngũ nhân sự trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Theo ông Huỳnh Văn Trong, trong thời gian tới, HTX tập trung củng cố, duy trì và phát triển những ngành nghề đang hoạt động hiệu quả. Đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, HTX chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, triển khai các hình thức khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, nâng cao thái độ phục vụ của đội ngũ công nhân, nhân viên nhằm giữ chân khách hàng truyền thống.

Đối với dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, HTX tiếp tục bảo đảm cung cấp nước kịp thời, liên tục cho người dân. Khi xảy ra sự cố mất điện, HTX có máy phát điện dự phòng và phân công nhân viên trực để xử lý, khắc phục nhanh chóng.

Hệ thống máy móc, thiết bị được kiểm tra thường xuyên, thực hiện châm hóa chất khử khuẩn theo quy định nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước.

Trong lĩnh vực cung ứng phân bón, vật tư nông nghiệp, HTX chú trọng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng và uy tín…

Có thể nhận thấy, những lợi ích thiết thực HTX mang lại chính là điểm tựa để giữ chân thành viên, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị ngày càng phát triển.