Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), điều khiến người lao động (NLĐ) hài lòng nhất là được ở trong khu nhà tập thể miễn phí của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT BITEX Group, nhấn mạnh bên cạnh việc xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững, doanh nghiệp luôn chú trọng đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây (TPHCM) tổ chức du lịch nghỉ dưỡng cho người lao động. ﻿Ảnh: HỒNG ĐÀO

Khu nhà tập thể có tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng được xây dựng nhằm san sẻ một phần gánh nặng cuộc sống với NLĐ. Công trình tọa lạc tại số 27-29-31 đường 48B, phường Tân Tạo, TPHCM, được đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay; có diện tích 1.186m2, gồm 5 tầng với 42 phòng, là nơi ở miễn phí cho hơn 100 NLĐ. Các phòng đều được trang bị máy lạnh, có công trình phụ và ban công riêng.

Khu nhà còn có sân để xe, bếp chung, không gian sinh hoạt trên sân thượng cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy bảo đảm theo quy định; có lực lượng bảo vệ và nhân viên vệ sinh thường xuyên thu dọn, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. NLĐ chỉ phải chi trả tiền điện, nước.

Ngày chuyển vào nơi ở mới, chị Nguyễn Thị Thảo, nhân viên công ty, không giấu được niềm vui. Trước đây, chị phải thuê phòng trọ với chi phí khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nay được ở trong khu nhà tập thể đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và thoáng đãng, chất lượng cuộc sống cũng như tinh thần của chị được cải thiện đáng kể.

Không chỉ chăm lo chỗ ở, BITEX còn triển khai nhiều chính sách đãi ngộ dành cho NLĐ. Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của NLĐ thông qua các hoạt động thể thao, chạy bộ và tổ chức lớp yoga... giúp NLĐ nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời tăng cường sự gắn kết, tạo môi trường làm việc thân thiện để mỗi người cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của doanh nghiệp.

Bên cạnh các chính sách phúc lợi thường xuyên, doanh nghiệp còn quan tâm hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động thăm hỏi, sẻ chia kịp thời; cho đoàn viên vay kinh phí sửa chữa nhà ở...

Xác định NLĐ là tài sản quý của đơn vị, Đảng ủy Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (KCN Tân Tạo, TPHCM) đã phối hợp Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai nhiều công trình chăm lo sức khỏe NLĐ.

Nổi bật là công trình cải tạo, nâng cấp nhà ăn với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Nhà ăn được trang bị thêm thiết bị làm mát, hệ thống nghe nhìn, máy lọc nước và bố trí không gian xanh, góp phần cải thiện điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi cho NLĐ.

Với mục tiêu từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn cho NLĐ theo tiêu chí “sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng”, công ty duy trì mức ăn giữa ca trị giá 30.000 đồng/người. Vào mỗi thứ sáu, NLĐ được thưởng thức “bữa ăn tươi” với nhiều thức ăn hơn, trị giá 50.000 đồng/người.

Cũng vào thứ sáu, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên còn phối hợp chuẩn bị thêm 1-2 món tráng miệng sau bữa ăn, luân phiên các loại chè, trái cây, nước cam, nước sâm…

Bên cạnh bảo đảm việc làm, thu nhập, công ty còn tổ chức nhiều đợt chăm lo cho NLĐ với những phần quà thiết thực. Nhằm giúp NLĐ nâng cao hiểu biết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Đảng ủy, Công đoàn và Ban Giám đốc phối hợp thành lập tổ tư vấn pháp luật ngay tại doanh nghiệp.

Trưa thứ ba và thứ năm hàng tuần, luật sư, chuyên gia còn trực tiếp đến công ty tư vấn cho NLĐ về các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn...