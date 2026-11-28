Người dân Vân Sơn luôn có ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhiều du khách đã tìm đến nơi đây, tuy nhiên đa phần chọn cách đi về trong ngày. Bởi vậy việc giữ chân được du khách là chìa khóa để du lịch cộng đồng nơi đây tạo bước phát triển bứt phá.

Từ lượt xem đến lượt khách

Sau nhiều năm làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, anh Bùi Hùng Sơn, người Mường sinh năm 1987, trở về thôn Hưng dựng homestay. Anh mua lại gỗ, cấu kiện từ những nếp nhà sàn cũ của bà con, nhờ thợ trong vùng dựng lại. Khu lưu trú Vân Sơn của gia đình anh rộng hơn 500m² gồm một nhà sàn cộng đồng và 5 phòng nghỉ riêng, đón được 30 đến 35 khách cùng lúc. Ngoài mâm cơm Mường, khách được trồng rau, nấu ăn cùng gia đình, được chủ nhà dẫn ra bãi Pặng, thác Thung. “Tôi luôn ấp ủ mong muốn làm điều gì đó để góp phần phát triển du lịch quê hương”, anh Sơn chia sẻ.

Sau nhiều năm làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, anh Bùi Hùng Sơn, người Mường sinh năm 1987, trở về thôn Hưng dựng homestay Vân Sơn.

Con đường anh Sơn chọn cũng là hướng đi của nhiều gia đình ở Vân Sơn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, toàn xã hiện có 16 homestay tại các thôn Hưng, Chiến, Ngổ Luông, Hày… đã cơ bản đủ điều kiện kinh doanh lưu trú; gần 20 hộ khác đang được hướng dẫn hoàn thiện cơ sở vật chất. Ở thôn Ngổ Luông, anh Bùi Văn Thà cũng đầu tư tiền cải tạo nhà sàn của gia đình thành homestay Linh Thà, nay đã có nguồn thu ổn định. Hiện anh đang tiếp tục đầu tư dựng thêm phòng để đáp ứng nhu cầu khách đến ngày một tăng. Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vân Sơn với 7 thành viên ra đời, bước đầu đưa các hộ làm du lịch về một đầu mối.

Điều tạo nên khác biệt trong năm 2026 là cách chính quyền cơ sở vào cuộc. Từ giữa tháng 6, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư tự cầm điện thoại quay những clip ngắn về thác Thung, bãi Pặng, biển mây Lũng Vân, nhiều clip vẫn đạt hàng triệu lượt xem. Cao điểm cuối tuần dịp hè, xã đón tới 2.000 đến 3.000 lượt khách. Xã phát động phong trào “Mỗi người dân xã Vân Sơn là một đại sứ du lịch”.

Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ xã in cẩm nang điểm đến, lắp đèn năng lượng mặt trời, trồng cây phong linh vàng, xây nhà vệ sinh công cộng, làm mới biển chỉ dẫn...

Khách du lịch trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên ở Vân Sơn trên chiếc cầu gỗ độc đáo bắc qua những ruộng lúa.

Tuy nhiên, phía sau đà tăng ấy vẫn còn không ít băn khoăn. Báo cáo của xã cho biết, năm 2026 Vân Sơn đón khoảng 50.000 lượt khách, song chỉ hơn 2.000 lượt lưu trú, tức khoảng 4%. Trong khi đó, theo số liệu của tỉnh Phú Thọ, sáu tháng đầu năm khách lưu trú chiếm khoảng 30,5% tổng lượng khách đến tỉnh. Ở xã Mai Hạ cách đó không xa, 86 hộ làm du lịch cộng đồng đã đón hơn 7.000 lượt khách lưu trú, trong đó hơn 3.000 lượt khách quốc tế.

Phát triển du lịch cộng đồng không thể dừng ở việc dựng vài homestay rồi chờ khách. Một du khách ở lại có thể chi tiền cho phòng nghỉ, bữa ăn, xe đưa đón, nông sản, đồ lưu niệm; vì thế người không trực tiếp làm du lịch vẫn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á

Số lượng khách lưu trú ở Vân Sơn hạn chế nguyên nhân trước hết nằm ở sản phẩm du lịch. Thác Thung, bãi Pặng, đồi Mâm Xôi chủ yếu phục vụ tham quan, cắm trại, chụp ảnh trong ngày. Dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm còn chưa đa dạng; cơ sở lưu trú chất lượng cao còn hiếm. Hạ tầng là điểm nghẽn tiếp theo.

Nhiều đoạn đường nối các điểm du lịch hẹp, xuống cấp, xe 45 chỗ khó đi, chưa có bãi đỗ xe, một số tuyến có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão. Xã chưa có điểm xử lý rác thải tập trung, chưa có nước sạch đạt chuẩn, một số nơi còn “lõm sóng”. Muốn tới động Nam Sơn, di tích cấp quốc gia, du khách vẫn phải đi bộ gần một giờ qua rừng tre, sống đá.

Khách du lịch đến với Vân Sơn được trải nghiệm ẩm thực của người Mường.

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, phát triển du lịch cộng đồng không thể dừng ở việc dựng vài homestay rồi chờ khách. Một du khách ở lại có thể chi tiền cho phòng nghỉ, bữa ăn, xe đưa đón, nông sản, đồ lưu niệm; vì thế người không trực tiếp làm du lịch vẫn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị. Mỗi lượt khách đi về trong ngày vì thế cũng là một phần thu nhập chưa ở lại với bản làng.

Giữ chân khách du lịch từ sản phẩm du lịch chất lượng cao

Sáp nhập tỉnh mở ra cho Vân Sơn một vị thế mới. Mục tiêu đưa các xã vùng cao Tân Lạc thành khu du lịch cấp tỉnh từng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) đặt ra từ năm 2022. Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, mục tiêu ấy tiếp tục được chú trọng.

Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 xác định hoàn thiện điều kiện để công nhận từ 1 đến 2 khu du lịch cấp tỉnh, gồm Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và Khu du lịch vùng cao Vân Sơn.

Đề án phát triển du lịch của tỉnh đề xuất hình thành Trung tâm du lịch Mai Châu-Mai Hạ-Vân Sơn, tập trung vào văn hóa cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái, nông nghiệp và thể thao.

Vị trí địa lý là lợi thế khó nơi nào có được của Vân Sơn, bởi nơi đây giáp các xã Mai Châu, Mường Bi của Phú Thọ và xã Cổ Lũng của tỉnh Thanh Hóa, có thể nối vào những tuyến điểm đã quen thuộc với khách trong và ngoài nước. Xã đang xây dựng đề án phát triển du lịch bền vững, hướng tới liên kết tam giác Vân Sơn-Mai Châu-Pù Luông, mở rộng homestay, tổ chức chợ đêm. Nếu một hành trình liên tuyến có thêm điểm dừng ở Vân Sơn, du khách sẽ có lý do nghỉ lại một đêm để sáng sớm đón biển mây Lũng Vân.

Bãi Pặng là điểm đến được khách du lịch yêu thích ở Vân Sơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, ngành du lịch địa phương sẽ tập trung vào nhóm khách có khả năng chi trả cao, có nhu cầu lưu trú dài ngày. Với Vân Sơn, đó là thị trường cần được tính tới ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, từ phòng nghỉ, bữa ăn đến lịch trình trải nghiệm.

Ông Bùi Hồng Thiết, Ban điều phối du lịch cộng đồng thôn Hưng, xã Vân Sơn cho rằng ngoài cảnh quan thiên nhiên, lợi thế của Vân Sơn còn là khí hậu mát mẻ quanh năm và con người thân thiện, đoàn kết, sẵn sàng tương trợ nhau, có ý thức bảo vệ môi trường. Đó là nền tảng để xây dựng những sản phẩm dựa vào chính đời sống của bà con.

"Quýt cổ Nam Sơn, su su Quyết Chiến, tỏi tía Bắc Sơn, chè shan tuyết Ngổ Luông, rượu Hượp Lũng Vân… có thể đi vào mâm cơm homestay, quầy quà tặng, tour hái quýt, để cả những hộ không làm lưu trú cũng có phần trong dòng tiền du lịch. Xã cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ đưa thác Thung thành danh thắng cấp tỉnh, khai thác động Nam Sơn, hang Núi Kiến, phục dựng lễ hội Gò Khướng để hành trình của khách dài thêm", ông Bùi Hồng Thiết nói.

Cảnh quan hùng vĩ tại thác Thung, xã Vân Sơn.

Cơ hội luôn đi kèm yêu cầu gìn giữ. Ông Nguyễn Duy Tư cho biết xã chủ trương “không bê tông hóa quá lớn”, ưu tiên vật liệu địa phương như tre, nứa, đồng thời vận động bà con giữ nếp nhà sàn. Để thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, Vân Sơn còn phải lập quy hoạch phân khu du lịch, đầu tư đường sá, nước sạch, xử lý rác thải, phủ sóng viễn thông, đào tạo người dân làm du lịch bài bản.

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú. Với Vân Sơn, đi từ mức 4% hôm nay tới mục tiêu ấy là quãng đường không ngắn. Nhưng mỗi đêm có thêm khách nghỉ lại là thêm một mâm cơm được dọn, thêm túi quýt, gói chè được bán ra, và thêm lý do để những người con như anh Bùi Hùng Sơn yên tâm ở lại gắn bó với quê hương.