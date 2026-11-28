Giữ bình yên tuyến sông Hồng từ những chuyến đò an toàn
Tai nạn giao thông đường thủy tuy ít xảy ra nhưng thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao, khiến tình hình giao thông đường thủy tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị phụ trách gần 200km đường sông đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-binh-yen-tuyen-song-hong-tu-nhung-chuyen-do-an-toan-246261128175547426.htm