Gần dân để giữ yên thôn bản

“Trước kia, nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện, cuộc sống khó khăn. Bây giờ thì không ai trồng nữa, người dân tích cực chăn nuôi, cuộc sống khá hơn”, chị Giàng Thị Máy, người dân thôn Dào Cu Nha, xã Lao Chải, kể. Chuyện chị Máy nhắc đến gợi lại một thời Dào Cu Nha là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tập quán lạc hậu, tình trạng trồng cây thuốc phiện và sử dụng ma túy từng ảnh hưởng đến đời sống bà con. Nay Dào Cu Nha là thôn đầu tiên của xã Lao Chải đạt tiêu chí không ma túy.

Để có được chuyển biến ấy, Chi bộ thôn phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ. Các đảng viên đến tận nhà tuyên truyền về phòng, chống ma túy, vận động bà con bỏ cây thuốc phiện, chăm lo lao động, sản xuất. Việc tuyên truyền được duy trì thường xuyên tại các hộ do từng đảng viên phụ trách. Qua những lần gặp gỡ, bà con hiểu rõ hơn tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi gia đình trong giữ gìn an ninh, trật tự của thôn. Sự gương mẫu của đảng viên giúp lời vận động thêm sức thuyết phục. Với những tập quán đã tồn tại lâu năm, việc phân công cụ thể giúp chi bộ có người theo sát từng nhóm hộ, bà con có người để trao đổi về những việc liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống.

Đồng chí Lờ A Sáu, Bí thư Chi bộ thôn Dào Cu Nha cho biết, mỗi đảng viên phụ trách hơn 10 hộ. Qua rà soát, thôn không còn người nghiện và tái nghiện, tình trạng phát rừng làm nương cũng chấm dứt. Từ sự phân công của chi bộ đến việc đi từng nhà của đảng viên, chủ trương phòng, chống ma túy được cụ thể hóa bằng những việc bà con có thể tự giác thực hiện. Chuyển biến đó cũng hiện lên trong câu chuyện của chị Máy, khi các hộ tích cực chăn nuôi, chăm lo sinh kế.

Ở thôn Hương Giang, xã Yên Bình, việc gần dân, nắm tình hình giúp Chi bộ và tổ hòa giải kịp thời tháo gỡ những bất đồng trong khu dân cư. Bí thư Chi bộ cùng các hòa giải viên lắng nghe tâm tư, phân tích đúng sai, vận động các bên tìm cách giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. Nhờ vậy, nhiều vụ việc được xử lý từ sớm, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Đồng chí Đoàn Xuân Lý, Bí thư Chi bộ thôn Hương Giang, cho biết: “Năm 2024, chúng tôi giải quyết được 6 vụ, năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, không có vụ việc nào tổ hòa giải cần phải giải quyết”.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 3.000 tổ hòa giải với hơn 16.600 hòa giải viên ở các thôn, tổ dân phố. Trong những việc nảy sinh hằng ngày, hòa giải viên là những người trực tiếp giúp các bên hiểu quy định, tìm tiếng nói chung. Sự tham gia của bí thư chi bộ, đảng viên và người có uy tín giúp việc hòa giải sát với từng hoàn cảnh, góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài và giữ ổn định địa bàn. Nhìn từ Hương Giang, việc chủ động nắm tâm tư của người dân có ý nghĩa ngay khi bất đồng mới nảy sinh. Những cuộc trao đổi kịp thời giúp các bên có cơ hội tháo gỡ khúc mắc, tránh để chuyện riêng ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong thôn.

Tự quản từ mỗi dòng họ

Cùng với hòa giải ở cơ sở, Lào Cai hiện có 140 loại mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả nhờ người dân chủ động tham gia, từng gia đình, dòng họ cùng nhận trách nhiệm. Một trong những mô hình tiêu biểu là “Dòng họ Lục không có tội phạm” ở thôn Chuông Ính, xã Tân Lĩnh.

Dòng họ Lục có 45 hộ, 201 nhân khẩu. Việc tự quản bắt đầu từ những lời nhắc nhở con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ hòa khí trong gia đình và khu dân cư. Khi có chuyện nảy sinh, các thành viên cùng trao đổi, tìm cách giải quyết trên tinh thần đoàn kết. Người đứng đầu và các bậc cao tuổi gương mẫu thực hiện, từng gia đình có trách nhiệm giáo dục con cháu. Nền nếp ấy giúp các thành viên cùng giữ gìn danh dự, uy tín của dòng họ. Với 45 hộ cùng tham gia, việc nhắc nhở, giáo dục con cháu được duy trì trong sinh hoạt gia đình, gắn trách nhiệm của mỗi nhà với việc giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn.

Ông Lục Văn Trường, đại diện dòng họ Lục ở thôn Chuông Ính, chia sẻ: “Muốn con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết, những người cao tuổi, người đứng đầu dòng họ phải gương mẫu. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, có vấn đề nảy sinh thì cùng nhau trao đổi, giải quyết trên tinh thần đoàn kết”. Theo ông Trường, mỗi gia đình giáo dục con cháu sẽ góp phần giữ bình yên cho dòng họ, để các hộ yên tâm phát triển kinh tế.

Ở thôn Dào Cu Nha, chuyển biến bắt đầu từ việc đảng viên đến từng nhà. Ở Hương Giang, những bất đồng được tháo gỡ bằng sự kiên trì của người làm công tác hòa giải. Tại thôn Chuông Ính, lời nhắc của người cao tuổi đi cùng trách nhiệm giáo dục con cháu của mỗi gia đình. Khi chi bộ sâu sát địa bàn, đảng viên và người có uy tín gương mẫu, bà con có thêm chỗ dựa để giải quyết những việc phát sinh đúng pháp luật, cùng giữ gìn bình yên trong thôn, bản.