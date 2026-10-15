Giữ bình yên từ những xóm biển

Bám địa bàn, gần dân để giữ bình yên

Xã Vĩnh Hoàng hiện có 12 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 68 thành viên. Lực lượng này hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tuần tra và kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề liên quan đến ANTT.

Công an xã Vĩnh Hoàng ra quân tuần tra, đảm bảo ANTT địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm tình hình. Vì vậy, việc phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các vấn đề phát sinh, hỗ trợ Công an xã chủ động phòng ngừa, không để vụ việc nhỏ kéo dài hoặc diễn biến phức tạp.

"Giá trị của lực lượng này không chỉ nằm ở số lượng thành viên mà còn ở khả năng kết nối giữa Công an xã với người dân. Những thông tin ban đầu từ thôn, xóm, nếu được tiếp nhận và xử lý kịp thời, có thể giúp ngăn ngừa một mâu thuẫn nhỏ trở thành vụ việc phức tạp, một dấu hiệu bất thường phát triển thành nguy cơ mất ANTT.

Để làm được điều đó, sự phối hợp phải thường xuyên, thực chất. Mỗi tổ viên cần hiểu rõ địa bàn, trách nhiệm của mình; mỗi thông tin được chuyển đến phải được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền. Công tác bảo đảm ANTT vì thế không chỉ diễn ra khi có vụ việc mà được duy trì liên tục trong đời sống cộng đồng”, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Không chỉ tham gia tuần tra, nắm tình hình, các tổ viên còn hỗ trợ người dân trong nhiều công việc thiết thực. Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, lực lượng đã hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số; hỗ trợ thu hoạch hoa màu, kê cao tài sản trước mùa mưa lũ.

Công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp với chính quyền địa phương và các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng nghĩa địa trái phép trên địa bàn.

Những công việc này giúp lực lượng có thêm điều kiện tiếp xúc, gần gũi với người dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận thông tin từ khu dân cư. Qua đó, việc phối hợp giữa Công an xã với người dân được duy trì thường xuyên hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

Tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Vĩnh Hoàng vẫn còn những hạn chế.

Anh Trần Hữu Hiếu, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Bắc Vĩnh Thái, cho biết, lực lượng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, từ tuần tra, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân đến hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và bảo đảm ANTT tại các sự kiện. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ này, lực lượng cần được bảo đảm trang phục, công cụ hỗ trợ, địa điểm làm việc và chế độ, chính sách phù hợp.

Công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, cần sự quan tâm của các cấp, ngành trong bảo đảm điều kiện làm việc, kinh phí và trang thiết bị. Cùng với đó, Công an xã phải tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, giúp các tổ viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng nắm tình hình, phát hiện và kịp thời báo cáo các vụ việc liên quan đến ANTT. Đây là những điều kiện cần thiết để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ Công an xã trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Xã Vĩnh Hoàng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái và Vĩnh Hòa, với diện tích hơn 8.705ha, dân số trên 19.000 người. Địa phương có không gian phát triển đa dạng, từ vùng đất đỏ bazan phía tây đến đồng bằng và dải cồn cát ven biển phía đông, cùng đường bờ biển dài 14,6km. Những lợi thế này tạo điều kiện để Vĩnh Hoàng phát triển đa dạng các lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp đến thương mại, dịch vụ và du lịch.

Vĩnh Hoàng còn có những điểm đến như Rú Lịnh, Bàu Thủy Ứ, bãi tắm Vĩnh Thái, cùng lợi thế kết nối tuyến du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ. Định hướng lập quy hoạch chung đến năm 2050 được kỳ vọng tạo cơ sở tổ chức lại không gian phát triển, kết nối các khu vực, hoàn thiện hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Theo ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là phải khai thác tốt hơn lợi thế của từng vùng, đồng thời tổ chức quản lý địa bàn phù hợp với quy mô và định hướng phát triển mới. Trong quá trình đó, bảo đảm ANTT là một nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, các cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định và các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển.

Công an xã Vĩnh Hoàng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng địa phương.

Ông Khoa cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của Công an xã và sự hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an toàn tại các khu dân cư. Với 12 tổ và 68 thành viên bám địa bàn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cùng nhân dân sẽ góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định ngay từ thôn, xóm.

Ở vùng biển bãi ngang, cuộc sống người dân vẫn gắn với những chuyến biển, mùa vụ và những lo toan trước thời tiết khắc nghiệt. Giữ bình yên cho mỗi xóm biển vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà còn cần sự tham gia, đồng lòng của cộng đồng. Khi lực lượng ở cơ sở hoạt động hiệu quả, người dân chủ động phối hợp và chính quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn, sự bình yên sẽ được vun đắp từ những việc làm cụ thể, tạo nền tảng cho Vĩnh Hoàng phát triển ổn định, bền vững.