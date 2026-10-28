Giữ bình yên từ những mô hình tự quản

Hiệu quả từ các mô hình

Xuân Lương là xã miền núi có diện tích hơn 99,67 km², hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2025, địa phương đạt tiêu chí xã an toàn về an ninh, trật tự và xã không ma túy. Từ năm 2023 đến nay, phong trào tự quản về an ninh, trật tự tại Xuân Lương phát huy hiệu quả thiết thực; ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, chuyển từ thụ động chấp hành sang chủ động phòng ngừa. Những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được phát hiện, hòa giải kịp thời ngay từ cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự, cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng đều giảm so với trước.

Cán bộ Công an xã Xuân Lương tuyên truyền pháp luật cho người dân các bản Trại Sông, Ven.

Trung tá Trần Hưng Long, Phó trưởng Công an xã Xuân Lương cho biết: "Công an xã xác định xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, lồng ghép trong các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng".

Cùng với tuyên truyền, Công an xã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trưởng bản và người có uy tín nắm tình hình, vận động Nhân dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Hiệu quả của cách làm này thể hiện qua những chuyển biến tại các bản. Theo ông Nguyễn Xuân Ninh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Trại Sông, trước đây, địa bàn có khoảng 10 người nghiện ma túy, hiện nay không còn người nghiện. Tình trạng trộm cắp vặt không còn xảy ra. Tại bản Ven, người dân cũng chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Anh Nguyễn Văn Thành, người dân trong bản cho hay: "Có lần phát hiện 2 người đi xe máy nghi vấn trộm chó, chúng tôi đã báo trưởng bản để huy động lực lượng phối hợp với Công an xã truy đuổi, bắt giữ".

Không chỉ ở khu dân cư, tinh thần tự quản tiếp tục lan tỏa trong môi trường giáo dục. Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, phường Bắc Giang, mô hình “Đội thanh niên xung kích bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học” được duy trì hiệu quả nhiều năm nay. Các thành viên của đội nhắc nhở các bạn học sinh chấp hành nội quy, giữ gìn trật tự tại lớp học, ký túc xá, hỗ trợ phân luồng giao thông và phòng ngừa vi phạm. Vừa qua, nhà trường phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền trực tiếp về an ninh mạng, an toàn giao thông, thu hút hơn 1,3 nghìn lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời phối hợp với Công an phường Bắc Giang thường xuyên tuần tra khu vực xung quanh trường.

Xây dựng địa bàn an toàn

Cùng với triển khai các mô hình tại cơ sở, Công an thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Năm 2025, thành phố có 100% xã, phường thuộc diện đăng ký thực hiện xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự. Tỷ lệ phường được công nhận đạt tiêu chuẩn là 100%; tỷ lệ xã đạt gần 98,5%.

Công tác tuyên truyền được đổi mới, linh hoạt theo từng nhóm đối tượng và địa bàn. Trong đó, lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Qua các mô hình cho thấy, khi Nhân dân đồng lòng tham gia, công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự đạt hiệu quả thiết thực. Ví như ở Tổng Công ty May Bắc Giang LGG có hơn 7 nghìn công nhân, người lao động (riêng trụ sở chính ở xã Tiên Lục có khoảng 4 nghìn người), công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn được đặt lên hàng đầu. Theo Tổng giám đốc Lưu Tiến Chung, bên cạnh việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Từ những mô hình điểm tại cơ sở và doanh nghiệp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 15 nghìn tin liên quan, trong đó nhiều tin có giá trị phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc. Năm 2025, phần lớn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc diện đăng ký trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an thành phố, một trong những yếu tố quyết định hiệu quả xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân là điều kiện quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, bám sát địa bàn, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ sớm, không để tồn đọng phức tạp.