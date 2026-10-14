Giữ bình yên từ cơ sở - Kỳ cuối: Xây dựng lực lượng vững mạnh

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với Nhân dân đã hỗ trợ đắc lực trong việc giữ gìn bình yên tại khu dân cư. Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả lực lượng này sẽ góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

“Cánh tay nối dài” của Công an cơ sở

Sau hơn 2 năm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực, đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 877 Tổ bảo vệ ANTT với 4.401 thành viên. Với đặc điểm hoạt động tại thôn, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có điều kiện thường xuyên tiếp xúc, nắm tình hình trong khu dân cư, cung cấp thông tin cho Công an cấp xã. Qua đó, phương châm phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề ANTT từ cơ sở được cụ thể hóa trong hoạt động hằng ngày của các tổ.

Ban tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2026 trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Công an tỉnh

Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo Công an cấp xã những vấn đề phát sinh; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Cùng với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, hỗ trợ bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân.

Theo Công an tỉnh, hơn 2 năm qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải 50.401 lượt; vận động, giáo dục hơn 8.600 lượt người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở. Các tổ đã phối hợp thực hiện 80.437 lượt tuần tra ngày, đêm; qua đó phát hiện, xử lý hơn 1.600 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương. Lực lượng cũng cung cấp cho Công an hơn 5.500 tin báo có giá trị, hỗ trợ giải quyết 4.218 vụ việc liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; tham gia hỗ trợ xử lý hơn 170 vụ việc về phòng cháy, chữa cháy và 714 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh còn tham gia Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ I - năm 2026. Đội thi của tỉnh đạt giải A tại vòng khu vực phía nam và giải B tại vòng chung kết toàn quốc. Qua thời gian hoạt động, đã có hơn 470 tập thể và 1.564 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được các cấp tôn vinh, khen thưởng. Trong đó, 3 tập thể và 12 cá nhân điển hình được Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an để nhân rộng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, việc trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị làm việc chưa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ theo quy định; kinh phí phục vụ công tác và một số chế độ, chính sách còn hạn chế. Việc tuyển chọn người có năng lực, tâm huyết tham gia lực lượng tại một số địa bàn cũng gặp những trở ngại. Chính vì thế, Công an tỉnh xác định việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tập huấn, diễn tập, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống. Mục tiêu là giúp các tổ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ nắm tình hình, hỗ trợ Công an cấp xã phòng ngừa từ sớm, từ xa và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Công an xã Công Hải và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên gặp gỡ, phối hợp với các già làng, người có uy tín để phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự địa phương. Ảnh: Công an xã Công Hải

Một trong những định hướng được đặt ra là xây dựng các Tổ bảo vệ ANTT theo hướng hoạt động có quy trình, dựa trên dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Công an tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh triển khai xây dựng Tổ bảo vệ ANTT vững mạnh theo chỉ đạo của Bộ Công an. Mục tiêu đến năm 2030, có 100% xã, phường đạt tiêu chí Tổ bảo vệ ANTT vững mạnh. Trong đó, lực lượng được tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo đó, tối thiểu 80% thành viên Tổ bảo vệ ANTT có khả năng sử dụng máy tính, thiết bị thông minh để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tối thiểu 50% thành viên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 100% thành viên được hướng dẫn kỹ năng số và sử dụng các ứng dụng phục vụ nhiệm vụ. Cùng với nâng cao năng lực, việc bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách cũng được đặt ra.

Để góp phần giải quyết những vấn đề trên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được điều chỉnh theo từng vị trí. Việc hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách được kỳ vọng tạo cơ sở để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

HUYỀN DIỆU - HOÀNG ĐỨC

Giữ bình yên từ cơ sở - Kỳ 1: Lặng lẽ cống hiến - Báo Khánh Hòa điện tử