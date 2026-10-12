Giữ bình yên từ cơ sở - Kỳ 1: Lặng lẽ cống hiến

Sau hơn 2 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của Công an cấp xã; chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Những thành viên của các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đang cùng lực lượng Công an xã, phường góp phần giữ gìn ANTT và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư.

Kỳ 1: Lặng lẽ cống hiến

Với phương châm “gần dân, sát dân, bám cơ sở”, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vừa hỗ trợ Công an phường giữ gìn bình yên địa bàn, vừa là cầu nối gần gũi giữa Công an với Nhân dân. Bám từng khu dân cư, nắm từng địa bàn, các thành viên luôn sẵn sàng có mặt, phối hợp xử lý những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, kể cả ngày lẫn đêm.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an phường Nha Trang kiểm tra tình hình an ninh tại Chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật. Ảnh: Lan Phương

Tự nguyện vì việc chung

Cuối tháng 3-2026, khi một căn nhà 3 tầng trên đường Lê Thành Phương (phường Nha Trang) xảy ra hỏa hoạn, anh Đỗ Văn Thành Tài (38 tuổi, thành viên Tổ bảo vệ ANTT Tổ dân phố (TDP) Phước Hòa 1, phường Nha Trang) dù đang trong giờ làm việc tại một ngân hàng gần đó, vẫn lập tức chạy đến hiện trường, dũng cảm lao vào đám cháy kịp thời cứu 2 cụ già. Hành động dũng cảm, mưu trí, kịp thời của anh Đỗ Văn Thành Tài đã được UBND phường Nha Trang biểu dương, khen thưởng.

Công an phường Bắc Nha Trang cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tuần tra kiểm soát địa bàn.

Anh Đỗ Văn Thành Tài đã tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố từ năm 2010. Đến tháng 7-2024, anh được chuyển sang lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Gần 16 năm gắn bó với công việc, anh luôn cảm nhận được vai trò của mình khi đã góp phần vào việc giữ gìn ANTT trên địa bàn TDP. “Tổ bảo vệ ANTT TDP Phước Hòa 1 có 7 thành viên. Bản thân tôi cùng các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với Công an phường tổ chức tuần tra đêm; vận động người dân chấp hành pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân đề cao cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được góp phần giữ gìn sự bình yên cho TDP”, anh Đỗ Văn Thành Tài chia sẻ.

Anh Đỗ Văn Thành Tài (bìa trái) hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến tại trụ sở Công an phường Nha Trang.

Tại phường Bắc Nha Trang, ông Phạm Tiến Thọ (66 tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT TDP 2) - sĩ quan quân đội về hưu cũng dành thời gian cho công việc chung. Khi địa bàn phát sinh tình huống, ông cùng các thành viên sẵn sàng có mặt, phối hợp giải quyết hoặc báo ngay cho Công an phường. Dù tuổi cao, ông Thọ vẫn thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở và nắm tình hình địa bàn. “Còn sức khỏe thì tôi vẫn tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác giữ gìn ANTT. Dù vợ và con cũng lo lắng vì nhiều đêm mình đi tuần tra nhưng dần dần gia đình cũng hiểu, động viên cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ”, ông Phạm Tiến Thọ chia sẻ.

Ông Phạm Tiến Thọ - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự Tổ dân phố 2, phường Bắc Nha Trang hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an phường.

Trở về sau những ca trực, những giờ làm nhiệm vụ, mỗi thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở lại bắt tay vào công việc riêng chăm lo cho gia đình và cuộc sống mưu sinh. Tuy giữa công việc riêng với nhiệm vụ chung có thời điểm trùng thời gian nhưng mỗi thành viên tổ bảo vệ ANTT cơ sở đều cố gắng thu xếp để vẹn cả đôi đường. Bởi trong suy nghĩ mỗi người, bảo vệ ANTT cho xóm giềng, cộng đồng cũng chính là giữ gìn sự bình yên cho chính gia đình mình.

Góp phần giữ bình yên từ cơ sở

Tổ bảo vệ ANTT ở các thôn, TDP là lực lượng quần chúng có nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã và UBND cùng cấp trong bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ: Nắm tình hình ANTT; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở phường Bắc Nha Trang hỗ trợ người dân đến làm thủ tục tại trụ sở Công an phường.

Với những nhiệm vụ đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xem là “cánh tay nối dài” của Công an cấp xã. Khi địa bàn xảy ra vụ việc, các thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở được huy động phối hợp với lực lượng Công an tham gia xử lý các tình huống. Từ việc bảo vệ hiện trường ban đầu khi xảy ra tai nạn giao thông đến phối hợp tuần tra ban đêm, trực tại trụ sở Công an hoặc thôn, TDP. Tất cả nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở.

Ông Phạm Văn Tài - Tổ trưởng TDP 2, phường Bắc Nha Trang cho biết, địa bàn TDP có đông cư dân sinh sống, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú và số lượng du khách lớn nên công tác nắm tình hình ANTT luôn được quan tâm. Những biểu hiện như tụ tập đông người, gây mất trật tự, tranh cãi, sử dụng rượu bia quá mức hoặc các hoạt động bất thường đều cần được phát hiện, nhắc nhở từ sớm. Những cống hiến và kết quả đạt được của lực lượng ANTT ở cơ sở đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Từ những con người khác nhau, với công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng mỗi thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở gặp nhau có điểm chung khi đã dành thời gian, công sức, nhiệt tình của bản thân để góp phần vào giữ gìn sự bình yên của nơi mình sinh sống.

HUYỀN DIỆU - HOÀNG ĐỨC

Kỳ 2: Gần dân, hiểu dân

(Xem tiếp Báo Khánh Hòa thứ Ba, ngày 13-10-2026)