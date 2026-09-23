Giữ bình yên trên những cung đường đêm

Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến.

Không để tội phạm có cơ hội hoạt động

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, từ ngày 15-8 đến 14-9, Phòng Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kế hoạch 911) đã tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT trên toàn thành phố.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, lịch công tác hàng tuần được xây dựng cụ thể, tập trung vào những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, các khung giờ khuya, rạng sáng và thời điểm diễn ra các lễ hội, sự kiện tập trung đông người. Đáng chú ý, lực lượng 911 tiếp tục tăng cường hiện diện trên các tuyến đường trọng điểm như 2 Tháng 9, Nguyễn Tất Thành, Phan Đăng Lưu cùng nhiều khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Song song với đó, Công an các xã, phường được chỉ đạo chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm không để hình thành các điểm nóng về ANTT.

Trong kỳ, lực lượng 911 đã tổ chức 92 lượt tổ công tác với 1.104 lượt CBCS tham gia. Ngoài lực lượng thường trực, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng CSGT và Công an cơ sở cũng được huy động phối hợp, tạo nên thế trận tuần tra liên hoàn, khép kín trên toàn địa bàn. Sự hiện diện thường xuyên của các tổ công tác trên đường phố đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác răn đe, phòng ngừa. Không chỉ xử lý vi phạm, lực lượng 911 còn góp phần tạo tâm lý an tâm cho người dân khi tham gia giao thông, sinh hoạt và vui chơi về đêm. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm đường phố, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, đua xe hoặc gây rối trật tự công cộng.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Điểm nổi bật trong hoạt động của lực lượng 911 không chỉ nằm ở số vụ việc được phát hiện, xử lý mà còn ở hiệu quả phòng ngừa từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm. Qua công tác TTKS, các tổ công tác đã dừng kiểm tra hơn 450 lượt người và phương tiện tham gia giao thông, phát hiện 320 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật. Trong đó, 120 trường hợp được bàn giao cho Công an cơ sở lập hồ sơ xử lý trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế và trật tự an toàn giao thông.

Đáng lưu ý, trong số các trường hợp bị bàn giao xử lý có 35 trường hợp là người dưới 18 tuổi, chiếm tỷ lệ khá cao; 10 trường hợp là học sinh, sinh viên... Những con số này cho thấy nguy cơ vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng.

Bên cạnh các trường hợp bị xử lý, lực lượng 911 còn trực tiếp nhắc nhở, giáo dục 185 trường hợp vi phạm chưa đến mức xử lý hành chính. Đây là biện pháp mềm nhưng mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT, các tổ công tác phát hiện 120 trường hợp vi phạm, trong đó có 11 trường hợp điều khiển xe mô tô đã được “độ, chế” trái quy định. Thực tế cho thấy nhiều đối tượng sử dụng xe độ để tụ tập, chạy tốc độ cao, nẹt pô, gây mất ANTT, thậm chí phục vụ các hành vi phạm tội. Vì vậy, việc kiểm tra, xử lý quyết liệt các trường hợp này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm đường phố.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một túi ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; đồng thời phát hiện thêm hai trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ việc đã được bàn giao cho Công an địa phương tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng 911 phát hiện 4 vụ việc với 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có hai vụ tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 1m và một con dao dài khoảng 50cm. Ngoài ra còn phát hiện một vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và một vụ nghi vấn trộm cắp tài sản.

Những kết quả trên cho thấy nếu không có sự hiện diện thường xuyên, kịp thời của lực lượng tuần tra, các đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với ANTT trên địa bàn.

Các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện.

Lá chắn bình yên của thành phố

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng 911 là ngăn chặn từ sớm các nguy cơ dẫn đến phạm pháp hình sự. Trong tháng qua, các tổ công tác đã thường xuyên kiểm tra, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya tại công viên, khu vực công cộng, các siêu thị mini và quán hàng vỉa hè trên những tuyến đường trọng điểm.

Thực tế cho thấy nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí cướp giật, trộm cắp tài sản đều xuất phát từ những nhóm thanh thiếu niên tụ tập không mục đích, mang theo hung khí hoặc sử dụng rượu bia, chất kích thích. Việc tăng cường TTKS, kịp thời giải tán các nhóm này đã góp phần hạn chế đáng kể nguy cơ phát sinh tội phạm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Kế hoạch 911, kết quả đạt được tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình tuần tra, chốt chặn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Các tổ công tác đã duy trì hoạt động liên tục, không để trống địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Song song với nhiệm vụ TTKS, lực lượng 911 còn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, phòng chống ma túy, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Những vòng tuần tra xuyên đêm vẫn lặng lẽ tiếp diễn trên từng tuyến phố. Đó không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là biểu tượng của sự tận tụy, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ những cung đường đêm, lực lượng 911 đang từng ngày góp phần giữ vững môi trường an toàn, ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.