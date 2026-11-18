Trên một chuyến phà bình yên nơi thượng nguồn sông Hồng chảy vào Thủ đô. Ảnh: Đức Tuấn

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Những ngày đầu mùa cạn, trên thượng nguồn sông Đà, sông Hồng, đoạn chảy qua xã Ba Vì, mực nước xuống thấp, để lộ những bãi cát trải dài bên những triền lau. Khung cảnh ven sông yên bình, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Thế nhưng, giữa dòng sông, công việc của những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thủy lại gặp không ít khó khăn, vất vả.

Địa bàn quản lý rộng, các tuyến sông trải dài, điều kiện thủy văn phức tạp khiến mỗi chuyến tuần tra đều tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Vào mùa cạn, luồng lạch thay đổi, nhiều bãi đá ngầm, vật cản xuất hiện, trong khi phương tiện vận tải hàng hóa vẫn thường xuyên qua lại. Để bảo đảm an toàn, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc địa bàn, thông thuộc từng khúc sông, chủ động nhận diện những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vì sự bình yên của mỗi chuyến phà qua sông. Ảnh: Đức Tuấn

Đại úy Trương Thế Vũ, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 chia sẻ, nếu mùa hè phải đối mặt với nắng nóng gay gắt thì mùa đông, nhất là những ca tuần tra ban đêm, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên chịu đựng gió lạnh, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Chưa kể, những diễn biến thời tiết bất thường như mưa lớn, giông lốc, gió mạnh hay dòng chảy thay đổi đột ngột đều có thể gây nguy hiểm. Do vậy, bên cạnh tuần tra, kiểm soát, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển tàu thuyền và các bến khách ngang sông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy, hạn chế tai nạn ngay từ cơ sở.

Từng nhiều năm gắn bó với cuộc sống sông nước, anh Nguyễn Hữu Tiệp (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, nguy cơ mất an toàn trên sông luôn hiện hữu, nhất là khi bước vào mùa khô. Mực nước xuống thấp, luồng chạy tàu thu hẹp, những bãi đá ngầm, cọc gỗ, phương tiện chìm hoặc chướng ngại vật chưa được nhận diện có thể gây va chạm, hư hỏng tàu thuyền, thậm chí đe dọa tính mạng người đi sông.

“Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy không chỉ góp phần ngăn ngừa vi phạm, mà còn tạo thêm sự yên tâm cho người dân sinh sống, làm ăn dọc hai bên bờ sông”, anh Tiệp chia sẻ.

Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 chủ động tuyên truyền tới người dân sinh sống ven sông Hồng về an toàn đường thuỷ. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và bảo đảm an toàn cho người dân là mục tiêu xuyên suốt. Trên tinh thần đó, các đơn vị Cảnh sát giao thông đường thủy duy trì lực lượng bám tuyến, bám địa bàn, kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thầm lặng giữ bình yên những dòng sông

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 cho biết, với địa bàn quản lý trải dài hơn 150km, qua nhiều xã, phường tiếp giáp các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phải xa nhà dài ngày. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết, nhiều tổ công tác phải ứng trực liên tục, có khi kéo dài hàng tuần.

Các chủ bến đò ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với cảnh sát giao thông đường thuỷ. Ảnh: Đức Tuấn

Không chỉ tuần tra, xử lý vi phạm, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy còn tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, để hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn rộng, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phải dựa vào nhân dân, đồng thời, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng hai bên bờ sông. Đây là yếu tố quan trọng giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh nguy cơ tai nạn giao thông, hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, hàng hóa không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Những khu vực tập trung bến bãi, phương tiện neo đậu, điểm bốc xếp vật liệu xây dựng được lực lượng chức năng chú trọng rà soát, nắm tình hình. Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cho biết thêm, với nhiệm vụ quản lý hơn 100km đường sông Hồng, sông Đuống, đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ, phương tiện tuần tra, kiểm soát phù hợp với đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn.

Chủ động tuần tra trên sông,. Ảnh: Đức Tuấn

Kết quả, từ ngày 15-12-2025 đến 11-11-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện, xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vi phạm liên quan trực tiếp đến điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển. Trong đó, lực lượng chức năng xử lý gần 600 lỗi chở hàng quá tải trọng cho phép; hơn 100 lỗi vi phạm quy định về nồng độ cồn; 150 lỗi phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký; gần 200 lỗi người điều khiển không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị còn phát hiện, xử lý hơn 100 vi phạm tại các bến khách ngang sông; 16 lỗi sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực; 18 lỗi không bố trí đủ định biên thuyền viên; xử phạt 4 trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt cá và thi hành 20 quyết định liên quan đến hóa đơn.

Những con số trên cho thấy vi phạm trong hoạt động giao thông đường thủy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm và phòng ngừa tai nạn.

Mục tiêu vì an toàn của người dân. Ảnh: Đức Tuấn

Từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027, Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các phường, xã dọc các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống sẽ đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền tại các bến khách ngang sông, trên các phương tiện xà lan, tàu thuyền thường xuyên di chuyển qua, với mục tiêu cao nhất là giữ bình yên trên các tuyến sông.