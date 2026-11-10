Giữ bình yên nơi cửa ngõ hàng không quốc tế Đà Nẵng

Đặc thù hoạt động hàng không với lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa lớn, cùng sự hiện diện thường xuyên của hành khách quốc tế, đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Trước yêu cầu đó, trong 11 tháng đầu năm 2026, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, đơn vị duy trì chặt chẽ các phương án bảo vệ, chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị tại địa bàn luôn được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng hay các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, xử lý kịp thời; trong 11 tháng, đơn vị đã tiếp nhận 03 tin báo, xác minh, giải quyết 16 vụ việc, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính08 vụ/13 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ tập trung vào các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được đơn vị duy trì thường xuyên, khép kín tại các khu vực trọng điểm. Hơn 920 lượt tuần tra được tổ chức trong 11 tháng đầu năm, qua đó phát hiện, nhắc nhở 682 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính91 trường hợp vi phạmgóp phần chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cảng. Qua đó, tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định, chèo kéo hành khách từng bước được chấn chỉnh, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn tại một trong những cửa ngõ đón khách quan trọng của thành phố.

Bên cạnh đó, Đồn Công an còn chú trọng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ hành khách tìm kiếm tài sản thất lạc. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động xác minh, tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm lại và trao trả tài sản cho hành khách. Trong 11 tháng đầu năm 2026, Đồn Công an đã hỗ trợ tìm kiếm, trao trả 19 trường hợp tài sản thất lạc cho hành khách. Những việc làm thiết thực này góp phần giúp hành khách yên tâm khi đến, đi qua Cảng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị còn chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, phối hợp thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đối với địa bàn có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng cùng hoạt động như Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Đồn Công an luôn chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, không để những sơ hở trong quá trình vận hành ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chung.

Đáng chú ý, trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, đơn vị đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến, đi qua địa bàn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giữ vững hình ảnh của thành phố Đà Nẵng trong hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế.

Phía sau những kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong từng ca trực, từng vị trí công tác. Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh tác phong, điều lệnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai các phong trào thi đua trong Công an nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Ở nơi mỗi chuyến bay đều gắn với sự an toàn của hàng trăm hành khách, mỗi sơ suất nhỏ cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường, nhiệm vụ của lực lượng Công an không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc đã xảy ra mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, giữ vững thế trận an ninh ngay từ cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong công tác, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ bình yên cho cửa ngõ hàng không quốc tế của thành phố.

P.V