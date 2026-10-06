Giữ bình yên khu dân cư từ giải pháp phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa

Đưa thông tin phòng, chống ma túy đến khu dân cư

Công an phường Thục Phán tăng cường tuyên truyền đến người dân, nhất là tại các khu dân cư, tổ dân phố. Nội dung tập trung giúp người dân nhận diện nguy cơ liên quan đến ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Từ những nội dung được tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động nhắc nhở, giáo dục con em và phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư. Qua đó, kiến thức về phòng, chống ma túy từng bước được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được Công an phường Thục Phán triển khai đến từng hộ dân.

Bà Đỗ Thị Xuyến, Tổ dân phố Bằng Giang, phường Thục Phán cho biết: Công tác tuyên truyền của các ngành, nhất là lực lượng Công an địa bàn rất thiết thực và kịp thời. Qua tuyên truyền, người dân chúng tôi hiểu hơn về những nguy cơ mà con em có thể gặp phải khi tiếp cận với ma túy, cần sa và các sản phẩm như thuốc lá điện tử. Từ đó, tổ dân phố có thêm thông tin để cùng gia đình nhắc nhở, giáo dục các cháu, giúp các cháu hiểu được tác hại và tránh xa những nguy cơ này.

Bên cạnh tuyên truyền trong cộng đồng, Công an phường Thục Phán chú trọng tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại tổ dân phố, khu dân cư. Việc trao đổi trực tiếp giúp người dân có thêm kiến thức, nâng cao cảnh giác và phát huy trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy tại địa bàn.

Chị Hoàng Thị Hiếu, Tổ dân phố Na Lữ, phường Thục Phán chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi được cung cấp thêm nhiều thông tin về tác hại của ma túy, từ đó nâng cao ý thức giáo dục, nhắc nhở con em trong gia đình không sa vào con đường nghiện ma túy. Mong muốn của người dân là xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, không có tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trong khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường Thục Phán tổ chức gần 20 cuộc tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các tổ dân phố, khu dân cư, thu hút 5.621 lượt người tham gia. Góp phần đưa thông tin phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Chủ động đấu tranh, quản lý người liên quan đến ma túy

Cùng với tuyên truyền, Công an phường Thục Phán chủ động nắm tình hình, rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Qua công tác đấu tranh, Công an phường phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 26 đối tượng, khởi tố 19 vụ, 21 bị can, thu giữ 7,56 g hêrôin và 0,36 g ma túy đá. Công tác quản lý, rà soát được tăng cường. Hiện Công an phường đang quản lý 147 người nghiện, 7 người sử dụng trái phép chất ma túy và 30 người sau cai nghiện.

Các đối tượng liên quan đến ma túy do Công an phường Thục Phán phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Nông Thanh Quỳnh, Trưởng Công an phường Thục Phán cho biết: Ngay từ đầu năm, Công an phường tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó chú trọng đấu tranh với tội phạm ma túy để góp phần kéo giảm các loại tội phạm khác. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố trong tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, phấn đấu thực hiện mục tiêu trên 50% tổ dân phố trên địa bàn phường không ma túy.

Phòng, chống ma túy cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. Với việc kết hợp tuyên truyền, vận động với nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an phường Thục Phán góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, chủ động phòng ngừa tệ nạn từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.