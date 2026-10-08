Giữ bình yên dưới chân núi Pơrlai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng hỗ trợ người dân di chuyển đến khu tránh trú.

Khẩn trương đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Đầu giờ chiều 21-9, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận tin báo về việc xuất hiện nhiều vết nứt lớn tại đỉnh núi Pơrlai, thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn. Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, lập tức chỉ đạo lực lượng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực địa.

Qua khảo sát, khu vực đỉnh núi xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu, cây cối gãy đổ, nguy cơ sạt lở được xác định ở mức cao, có khả năng đe dọa trực tiếp đến các hộ dân dưới chân núi.Trước tình hình cấp bách, Đồn Biên phòng Ga Ry huy động 25 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Bộ đội trực tiếp hỗ trợ bà con thu dọn, vận chuyển tài sản, ưu tiên những vật dụng thiết yếu.Đến cuối ngày 21-9, 40 hộ dân với 133 nhân khẩu đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đến trú tránh tại trụ sở cũ của UBND và Công an xã Gari, nay thuộc xã Hùng Sơn.

Để người dân ổn định bước đầu, Đồn Biên phòng Ga Ry trích nguồn dự trữ 200kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình. Cán bộ quân y của đơn vị cũng được cử đến kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn người dân giữ vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong thời gian lưu trú tập trung.

Không để bị động trước mùa mưa lũ

Theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, địa bàn biên giới xã Hùng Sơn có địa hình phức tạp, thường xảy ra mưa lớn kéo dài vào cuối năm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Thực tế từ mùa mưa lũ năm 2025 càng đặt ra yêu cầu chủ động phòng, chống thiên tai.Tháng 11-2025, sạt lở tại đỉnh núi A Zắt làm 1 người chết và 2 người mất tích tại thôn Gari. Vì vậy, Đồn Biên phòng Ga Ry xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay từ đầu mùa mưa năm nay, đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi dấu hiệu bất thường để kịp thời tham mưu chính quyền xây dựng phương án ứng phó. Riêng tại thôn Gari, ngày 13-9, 2 hộ dân với 10 người đã được di dời do nguy cơ sạt lở.Đồn Biên phòng Ga Ry duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ, tình trạng sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai và 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Các phương án hỗ trợ, cứu nạn luôn được chuẩn bị sẵn sàng.

Trung tá Đỗ Quang Vinh cho biết, đầu năm 2026, đơn vị vận động doanh nghiệp hỗ trợ gần 1 tỷ đồng sửa chữa nhà tránh trú bão lũ, có sức chứa hàng trăm người, tạo thêm địa điểm an toàn phục vụ sơ tán khi thiên tai xảy ra.

Điểm tựa của đồng bào vùng cao

Rời nhà trong mùa mưa là quyết định không dễ dàng đối với người dân thôn Gari. Tuy nhiên, sau những thiệt hại do sạt lở năm 2025, nhận thức về phòng, chống thiên tai của bà con đã được nâng lên. Khi lực lượng chức năng cảnh báo nguy hiểm, người dân chấp hành di dời để bảo vệ tính mạng.Nữ trưởng thôn Gari Co Thị Ích chia sẻ, người dân tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry luôn đồng hành, sát cánh với bà con. Vì vậy, dù lo lắng khi phải rời nhà, người dân vẫn chấp hành việc sơ tán và chờ thông báo của chính quyền trước khi trở về.

Giữa vùng núi cao, nơi giao thông còn nhiều khó khăn và thiên tai luôn tiềm ẩn, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry mang ý nghĩa thiết thực. Từ phát hiện dấu hiệu bất thường, kiểm tra thực địa, vận động người dân đến hỗ trợ di dời tài sản, cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe, mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Với người dân thôn Gari, những người lính Biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn là điểm tựa mỗi khi bà con gặp khó khăn, nguy hiểm. Qua những việc làm cụ thể, tình quân dân nơi vùng cao tiếp tục được vun đắp, góp phần giúp người dân chủ động phòng, chống thiên tai và bảo vệ cuộc sống bình yên.