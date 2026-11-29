Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn công nhân kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông tại Cụm công nghiệp Tân Hội. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Với đặc thù phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho công nhân tại tỉnh Tây Ninh đang được triển khai đồng bộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 419 vụ tai nạn giao thông làm 353 người chết và hơn 100 người bị thương, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2025. Dù tình hình tai nạn bước đầu được kiềm chế, nhưng nguy cơ từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe của người lao động vẫn đặt ra yêu cầu phải có giải pháp phòng ngừa căn cơ, lâu dài.

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao ý thức người lao động

Công an và doanh nghiệp đang phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa tai nạn giao thông cho công nhân tại Tây Ninh. Thay vì chỉ phổ biến lý thuyết, lực lượng chức năng đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua video về các tình huống tai nạn thực tế, giải đáp quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn thực hành lái xe mô tô trên sa hình.

Trực tiếp tham gia buổi tuyên truyền, chị Trương Vũ Việt Trang (25 tuổi), công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt Sợi Continental chia sẻ, những tình huống thực tế giúp chị nhận thức rõ hơn hậu quả của tai nạn giao thông. Chị nói, khi tham gia giao thông, mỗi người cần khắc phục tâm lý nóng vội, chủ động quan sát và giảm tốc độ khi gặp tình huống bất ngờ.

Theo chị Nguyễn Thị Dung (32 tuổi), cán bộ quản lý phân xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt Sợi Continental, việc kết hợp phổ biến pháp luật với kiểm tra kiến thức và thực hành trên sa hình giúp công nhân dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng kỹ năng lái xe an toàn trên hành trình từ nhà đến nơi làm việc, cũng như khi trở về sau mỗi ca sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe đưa rước công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Sự đồng hành của doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông cho người lao động. Ông Liu Qiang, Trưởng phòng An toàn - Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt Sợi Continental thông tin, doanh nghiệp hiện có khoảng 1.400 lao động, qua rà soát cho thấy khoảng 200-300 công nhân chưa có giấy phép lái xe. Thời gian tới, doanh nghiệp cam kết tạo điều kiện để người lao động tham gia đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định, qua đó nâng cao trách nhiệm trong chăm lo, bảo vệ an toàn cho công nhân.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho lực lượng công nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người lao động chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc thù làm việc theo ca, thường xuyên tăng ca vào ban đêm khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, vội vã, dễ chủ quan, vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, lấn làn, thiếu chú ý quan sát.

Bên cạnh đó, việc quản lý phương tiện từ phía gia đình còn bất cập. Đại úy Nguyễn Trùng Khánh, cán bộ Công an xã Tân Hội nêu rõ, một số phụ huynh còn chủ quan, tự ý giao xe mô tô cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định. Hạ tầng giao thông tại một số tuyến đường tỉnh, đường xã cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do mặt đường hẹp, tầm nhìn hạn chế tại các đoạn cong cua, vạch kẻ đường mờ, thiếu gờ giảm tốc, đinh phản quang và hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Siết quản lý, xử lý những nguy cơ mất an toàn

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho công nhân tại Khu công nghiệp Đức Hòa. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Để ngăn chặn tai nạn giao thông ở Tây Ninh, các giải pháp đang được triển khai từ cấp Trung ương đến địa phương. Tại Công điện số 74/CĐ-TTg ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Tây Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm và tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, không để tồn tại những bất cập gây mất an toàn.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, chú trọng hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn trên đường hai chiều, xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Các bên liên quan phối hợp rà soát các tuyến đường hẹp, đoạn cong cua nguy hiểm để kiến nghị bổ sung vạch kẻ đường, biển cảnh báo, gờ giảm tốc, đinh phản quang và hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Ở cấp cơ sở, Đại úy Nguyễn Trùng Khánh, cán bộ Công an xã Tân Hội cho biết, đơn vị tăng cường phối hợp tuần tra ban đêm trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh, vượt ẩu; giải tỏa hành lang an toàn, sơn lại hệ thống vạch kẻ đường trên tuyến Đường tỉnh 785. Địa phương cũng phối hợp với nhà trường và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của gia đình trong phòng ngừa vi phạm.

Công nhân tại Cụm công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) được hướng dẫn thực hành điều khiển xe mô tô trên sa hình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo Trung tá Cao Thanh Vũ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuyên truyền, tuần tra, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức cho người dân ký cam kết và xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp gây tai nạn.

Trước đó, ở Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng lúc 23 giờ 15 phút ngày 12/11 tại Km39+800 Đường tỉnh 785 (xã Tân Hội). Vụ va chạm giữa xe mô tô 70K1-530.11 do anh N.T.N. (sinh năm 1994) điều khiển, đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ với xe mô tô 70K1-690.77 do anh L.V.V. (sinh năm 2005) điều khiển, chở chị P.T.D.M. (sinh năm 2006) đi ngược chiều đã khiến cả 3 người tử vong. Trong số các nạn nhân có người là công nhân...

Vụ tai nạn đau lòng là lời cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn giao thông trên hành trình đi làm, trở về nhà của công nhân. Để không xảy ra những mất mát tương tự, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng chức năng, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm, gia đình tăng cường quản lý, mỗi người lao động phải tự giác chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng lái xe an toàn, bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng.