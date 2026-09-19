Giữ bình an trên những nẻo đường đến trường

Lực lượng CSGT tuyên truyền luật giao thông tại các trường học.

Từ bãi giữ xe, nhìn ra an toàn trên phố

Buổi sáng, cổng trường thường là nơi nhộn nhịp nhất. Học sinh nối nhau đến lớp, phụ huynh vội vã đưa con đi học, những chiếc xe máy, xe đạp điện liên tục ra vào. Chỉ một chút bất cẩn, một hành vi vi phạm hay một phương tiện không phù hợp với lứa tuổi cũng có thể trở thành nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, nửa đầu tháng 9-2026, Phòng CSGT liên tục phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm tra các bãi trông giữ xe trong và xung quanh trường học trên địa bàn.Cách làm này đưa lực lượng chức năng đến gần học sinh hơn.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều phương tiện không phù hợp với lứa tuổi học sinh được sử dụng để đi học. Với mỗi trường hợp, cán bộ, chiến sĩ không chỉ kiểm tra mà còn giải thích, hướng dẫn để các em hiểu rõ quy định pháp luật và những nguy cơ có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện.

Các chủ cơ sở trông giữ xe cũng được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định. Tại các trường học, lực lượng CSGT phối hợp với Ban Giám hiệu trao đổi về cách nhận biết những loại phương tiện học sinh không được điều khiển; đề nghị nhà trường tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Nhìn từ một bãi giữ xe, câu chuyện an toàn giao thông vì thế không còn đơn thuần là chuyện xử phạt. Một chiếc xe được phát hiện đúng lúc, một học sinh được nhắc nhở trước khi ra đường hay một phụ huynh hiểu rõ trách nhiệm khi giao phương tiện cho con đều có thể giúp ngăn chặn một nguy cơ ngay từ đầu.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết bảo đảm TTATGT phải được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phòng ngừa và tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tập trung nhận diện những nguy cơ ngay từ cơ sở, nhất là tại khu vực trường học vào thời điểm đầu và cuối mỗi buổi học. Mục tiêu là giúp các emhình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Mỗi học sinh chấp hành tốt quy định giao thông cũng là góp phần bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Những bài học ATGT bổ ích

Nếu kiểm tra bãi giữ xe là cách lực lượng CSGT “chặn” nguy cơ trước cổng trường thì tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lại là cách gieo những thói quen an toàn trong mỗi học sinh; là bài học bổ ích. Theo đó, từ ngày 1 đến 15-9, Phòng CSGT đã tổ chức tuyên truyền tại hơn 30 trường học, thu hút gần 26.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Dịp này, lực lượng chức năng trao tặng 300 mũ bảo hiểm và hơn 500 cẩm nang tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Những buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng gần gũi, trực quan, phù hợp với lứa tuổi. Thay vì chỉ đọc những quy định pháp luật, cán bộ CSGT tập trung vào những tình huống các em có thể gặp mỗi ngày: quan sát thế nào khi qua đường, nhận diện nguy cơ ra sao, điều khiển phương tiện như thế nào cho đúng và xử lý thế nào trước những tình huống bất ngờ.

Điều quan trọng là các em không chỉ được nhắc “phải chấp hành” mà được hướng dẫn cách tự nhận biết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Bởi phía sau một học sinh đến trường an toàn còn có câu chuyện của cả gia đình. Một phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện; một người cha, người mẹ không sử dụng điện thoại khi lái xe; một gia đình cùng nhắc nhau đi đúng phần đường… tất cả đều góp phần hình thành văn hóa giao thông từ những điều rất nhỏ.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, hiện đơn vị đã đặt mục tiêu tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phấn đấu đến khi kết thúc năm học 2026-2027, 100% học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tiếp tục kiểm tra các bãi giữ xe, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm cũng như phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.Gia đình, nhà trường, bãi giữ xe và đường phố đang được kết nối thành một “vòng bảo vệ” nhiều lớp, trong đó mỗi người đều có một phần trách nhiệm.

Kiểm tra các điểm trông giữ xe tại các trường học và cho chủ trông giữ xe ký cam kết.

Từ đường phố đến những chuyến đò ngang

An toàn giao thông học đường không chỉ là câu chuyện của những con đường bộ. Với những học sinh phải di chuyển bằng phương tiện thủy, một chuyến đò ngang an toàn cũng quan trọng không kém.Cùng thời điểm triển khai Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến khách ngang sông trên địa bàn phụ trách.

Đại tá Phan Thanh Hồng cho biết, mùa mưa bão đang đến gần.Và những dòng sông có thể thay đổi rất nhanh theo thời tiết. Vì vậy, việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển, trang thiết bị cứu sinh, áo phao, phao cứu sinh… được lực lượng đặc biệt chú trọng. “Với học sinh và người dân đi đò, việc mặc áo phao đúng cách, trong suốt hành trình không phải là một thủ tục mang tính hình thức. Đó là cách bảo vệ trực tiếp tính mạng nếu chẳng may sự cố xảy ra” – Đại tá Hồng nói.

Đại tá Phan Thanh Hồng cho rằng, để công tác bảo đảm TTATGT đạt hiệu quả bền vững cần có sự tham gia của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tập trung vào những nhóm đối tượng, tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, phòng ngừa với tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Với lực lượng CSGT Đà Nẵng, chủ động phòng ngừa từ những điều gần gũi nhất chính là cách góp thêm một lớp bảo vệ để mỗi ngày đến trường của học sinh được bắt đầu và kết thúc trong bình an.