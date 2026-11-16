Giữ bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống đồng bào

Hôm nay (16/11), tại lễ khai mạc chuỗi hoạt động, sự kiện với chủ đề "Yang Mao: Đoàn kết - Bản sắc - Tri ân - Phát triển" và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đã ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống và bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi lễ

Theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, địa phương hiện có 9 thôn với 3.484 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 81%. Trên địa bàn có 5 tôn giáo với 6.244 tín đồ.

Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.

Trong đó, địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 175 hộ dân từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cùng nguồn kinh phí xóa nhà tạm của tỉnh.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, Yang Mao triển khai các mô hình sinh kế, đầu tư hạ tầng thiết yếu, tổ chức các lớp đào tạo nghề, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập.

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà Người có uy tín

Hiện xã duy trì 4 đội, nhóm cồng chiêng, 2 đội, nhóm văn nghệ và nghề dệt truyền thống. Từ đầu năm đến nay, địa phương tổ chức nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Thông qua các hoạt động văn hóa, ngày hội và không gian trưng bày sản phẩm truyền thống, Yang Mao từng bước giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc đến du khách, tạo thêm điều kiện phát triển du lịch gắn với đời sống cộng đồng.

Biến giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Y Vinh Tơr biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc xã Yang Mao đã đạt được.

Theo Thứ trưởng, các hoạt động văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời là dịp củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.

“Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bản sắc văn hóa là di sản, niềm tự hào, ý thức cộng đồng và sự gắn bó giữa các dân tộc”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng quà hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS

Để phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, sớm đưa nguồn vốn hỗ trợ đến người dân, nhất là những hộ còn khó khăn.

Đối với Đề án 104, địa phương cần rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và sinh kế; đồng thời quan tâm phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tham quan triển lãm tranh do các em học sinh vẽ

Thứ trưởng cũng yêu cầu Yang Mao đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, địa phương cần đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Cùng với phát triển kinh tế, Thứ trưởng Y Vinh Tơr lưu ý Yang Mao cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày thổ cẩm truyền thống các dân tộc xã Yang Mao

Địa phương cũng cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Yang Mao khai thác tiềm năng, lợi thế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tặng UBND xã Yang Mao, 11 người có uy tín và 50 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.