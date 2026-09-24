Giữ ánh trăng tuổi thơ trong nhịp sống hiện đại

Chiều 24/9, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết "Xứ sở Ánh Trăng" là món quà nghệ thuật của Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3). Ở đó, mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện đều đong đầy ý nghĩa đoàn viên.

Lên sóng lúc 20h ngày 25/9 trên VTV3 và VTVgo, chương trình đưa khán giả vào một hành trình nhiều cảm xúc mang tên “Tìm Trăng”. Một sự cố hy hữu ngay đêm rằm tháng Tám khiến cô Trăng bỗng nhiên biến mất khỏi Xứ sở Ánh Trăng. Sự cố khiến bác Trâu Vàng và anh Cuội phải cuống cuồng lên đường đi tìm cô Trăng.

Thế giới tuổi thơ rực rỡ sắc màu trong "Xứ sở Ánh Trăng".

Trong chương trình, NSƯT Quang Thắng hóa thân thành bác Trâu Vàng hay lo xa, kết hợp tung hứng đầy hóm hỉnh cùng Trung Ruồi trong vai anh Cuội lười biếng, tạo nên những tiếng cười rộn rã cho cả gia đình.

Tuyến nhạc kịch gia đình thêm phần bùng nổ cảm xúc nhờ sự góp mặt của hai giọng ca Đông Hùng và Bảo Trâm trong vai bố mẹ, dẫn dắt câu chuyện gia đình đầy tới trái tim người xem cùng sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên nhí.

Không khí rộn ràng ngày Tết Trung thu được chuyển tải trong chương trình.

"Xứ sở Ánh Trăng" hứa hẹn mang tới trải nghiệm thị giác hoành tráng với màn rước đèn rực rỡ cùng các điệu múa Lân - Sư - Rồng tưng bừng. Nét đẹp dân gian từ các làng nghề như nặn tò he, làm phỗng đất, bày mâm cỗ Trung thu truyền thống được tái hiện tinh tế, hòa quyện với công nghệ đèn LED neon hiện đại và xiếc bong bóng xà phòng nghệ thuật.

Đặc biệt trong chương trình khán giả cũng được hoà mình vào không khí trải nghiệm Trung thu ở Lễ hội Thành Tuyên, một sự kiện độc đáo hàng năm của Tuyên Quang, trải nghiệm cùng những người trẻ gìn giữ những món đồ Trung thu truyền thống và gặp gỡ các bạn nhỏ có những câu chuyện đặc biệt trong chương trình.

Múa Lân - tiết mục không thể thiếu trong dịp Trung thu hàng năm.

Chương trình giới thiệu những giai điệu Trung thu truyền thống quen thuộc được phối khí mới mẻ như Rước đèn tháng Tám, Chiếc đèn ông sao, Về miền cổ tích, bên cạnh các ca khúc sáng tác mới bắt tai như Trăng ơi, Tìm Trăng. Một trích đoạn nhạc kịch được viết mới hoàn toàn dành cho chương trình lần này.

Ban tổ chức cho biết, hành trình “Tìm Trăng” trong “Xứ sở Ánh Trăng” chính là hành trình đi tìm những giá trị của Trung thu, đó là tuổi thơ, sự sẻ chia và sự kết nối gia đình. Trải qua các không gian kỳ diệu từ Phố đồ chơi, Sân ga bí mật và Quảng trường Ánh Sáng, ê-kíp sản xuất gửi gắm một thông điệp: Trăng không thực sự mất đi, mà chính con người hiện đại đang dần quên mất việc ngẩng đầu lên nhìn Trăng.