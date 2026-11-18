Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Công ty CP may Minh Anh (xã Thọ Xuân).

Tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, nơi có đông công nhân làm việc ở các bộ phận sản xuất, công tác ATVSLĐ được quan tâm thông qua việc phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đây là lực lượng trực tiếp làm việc tại các tổ, chuyền sản xuất, có điều kiện theo dõi, phát hiện và nhắc nhở những thao tác chưa bảo đảm an toàn.

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng này, công đoàn công ty đã tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi - Tìm hiểu kiến thức pháp luật”. Không đơn thuần kiểm tra kiến thức, hội thi còn đưa ra những tình huống thường gặp trong quá trình sản xuất để người tham gia nhận diện nguy cơ, lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Qua đó, giúp công nhân hiểu rõ hơn những rủi ro có thể xảy ra ngay tại vị trí làm việc của mình.

Từ thực tế sản xuất, một thiết bị có dấu hiệu bất thường, lối đi bị che khuất hay việc sử dụng chưa đúng phương tiện bảo vệ cá nhân đều có thể dẫn đến tai nạn nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Vì vậy, vai trò của an toàn vệ sinh viên không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở mà còn góp phần hình thành thói quen làm việc đúng quy trình trong mỗi công nhân.

Chị Lê Thị Thảo (xã Hoằng Hóa) chia sẻ: “Trước đây, có những thao tác chúng tôi làm theo thói quen mà chưa lường hết nguy cơ. Qua hội thi, tôi hiểu rõ hơn cách nhận biết những tình huống mất an toàn để chủ động phòng tránh, đồng thời nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện”.

Cùng với việc nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, nhiều doanh nghiệp còn chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Tại Công ty CP may Minh Anh (xã Thọ Xuân), hoạt động tuyên truyền, huấn luyện và thực hành nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tổ chức cho cán bộ, công nhân viên. NLĐ không chỉ tìm hiểu kiến thức về phòng cháy mà còn trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống giả định và kỹ năng thoát nạn.

Chị Nguyễn Thị Tính, công nhân tham gia lớp huấn luyện, cho biết: “Được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy và thực hành thoát nạn, tôi thấy tự tin hơn khi gặp tình huống bất ngờ. Quan trọng nhất là mỗi người phải có ý thức phòng ngừa, không chủ quan với những nguy cơ ngay tại nơi làm việc”.

Những cách làm trên cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong phòng ngừa rủi ro, bảo vệ NLĐ. Tuy nhiên, không phải nơi nào công tác ATVSLĐ cũng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, trong khi nguy cơ tai nạn vẫn hiện hữu ở nhiều ngành nghề. Theo Sở Nội vụ, tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn lao động, làm 20 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Những con số đáng lo ngại này cho thấy công tác phòng ngừa tai nạn lao động vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm, khắc phục.

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, ATVSLĐ và sử dụng lao động nước ngoài tại 35 doanh nghiệp, cơ quan chức năng phát hiện 20 doanh nghiệp có vi phạm. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như giày da, may mặc, chăn nuôi, khai thác và chế biến đá. Điều này phản ánh việc thực hiện các quy định tại một bộ phận doanh nghiệp chưa nghiêm, tiềm ẩn những rủi ro đối với NLĐ.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng, nguy cơ tai nạn thường gắn với hoạt động của máy móc, thiết bị, địa hình thi công và điều kiện làm việc. Chỉ một sơ suất trong vận hành, thiếu kiểm tra thiết bị hoặc bỏ qua quy trình bảo hộ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, kiểm soát nguy cơ phải được thực hiện ngay trước khi bắt đầu công việc và duy trì trong suốt quá trình sản xuất, thay vì chờ xảy ra sự cố mới tìm biện pháp khắc phục.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, huấn luyện được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho 348 học viên thuộc 150 doanh nghiệp; phát hành 15.000 tờ rơi hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc. Hoạt động kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao như khai thác đá, chăn nuôi, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động.

Dù vậy, sự giám sát của cơ quan chức năng không thể thay thế trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Cùng với việc kiểm tra máy móc, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, doanh nghiệp cần chú trọng huấn luyện kỹ năng, kiểm soát nguy cơ ngay từ từng vị trí sản xuất. NLĐ phải tự giác tuân thủ quy trình, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, không chủ quan hoặc làm tắt vì tiến độ công việc.

Bảo đảm ATVSLĐ không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ mà còn giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Khi trách nhiệm được thực hiện từ người quản lý đến từng công nhân, nguy cơ được phát hiện, xử lý kịp thời, an toàn mới trở thành thói quen trong mỗi ca sản xuất.