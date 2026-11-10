Giữ an toàn trên những tuyến đường thủy sông Hồng

Ngày 10/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với các cơ quan liên quan và người dân xác định nguyên nhân tôm, cá nuôi trong lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô bất ngờ chết hàng loạt trong ngày hôm qua đến nay.