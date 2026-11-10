Giữ an toàn trên những tuyến đường thủy sông Hồng
Cùng lúc có bốn công trình cầu đang thi công trên tuyến sông Hồng, trong khi hoạt động vận tải thủy vẫn diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, thời điểm xuất hiện sương mù, tầm nhìn hạn chế càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền qua lại. Trước thực tế này, lực lượng CSGT đường thủy Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền nhằm bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông đường thủy, nhất là tại những khu vực thi công và bến khách ngang sông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-an-toan-tren-nhung-tuyen-duong-thuy-song-hong-246261110164445123.htm