Giữ an toàn thực phẩm thời điểm giao mùa

Chợ Cồn đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ du khách. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Siết chặt chất lượng

Chợ Cồn hiện có hơn 220 hộ kinh doanh ăn uống, thịt, cá và rau củ quả. Đây là những nhóm ngành hàng được ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Vừa qua, Ban Quản lý chợ Cồn phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 314 hộ kinh doanh. Nội dung tập trung vào các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm của người kinh doanh.

Trong thời điểm giao mùa này, Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm Ban Quản lý chợ Cồn gồm 4 thành viên thường xuyên kiểm tra các mặt hàng kinh doanh tại chợ. Đồng thời nhắc nhở tiểu thương thực hiện đầy đủ việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để truy xuất nguồn gốc hàng hóa; kiểm tra nguồn hàng, nhãn mác và các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, đa số hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định.

Bà Phan Thị Thanh Hà (tiểu thương chợ Cồn) chia sẻ, trong quá trình kinh doanh luôn chú trọng lựa chọn nguồn hàng có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm sau khi nhập về được bảo quản phù hợp, che chắn cẩn thận, nhất là trong những ngày mưa bão nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến chất lượng hàng hóa.

Phó trưởng Ban Quản lý chợ Cồn Phan Văn Bình cho hay, chợ mỗi ngày phục vụ hơn 3.000 lượt khách, nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa này và trong mùa mưa bão sắp tới, Ban Quản lý chợ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chú ý đến việc bảo quản thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện vệ sinh; không để thực phẩm bị ảnh hưởng bởi nước mưa, ngập úng hoặc các yếu tố môi trường.

Nông dân làng rau La Hường chủ động bảo đảm nguồn rau an toàn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Kiểm soát nguyên liệu

Anh Nguyễn Long Quý (quản lý một nhà hàng trên đường Bạch Đằng) cho biết, vào mùa mưa, việc nhập và sử dụng nguyên liệu được nhà hàng tính toán kỹ hơn, nhất là với rau xanh, cá, thịt và các loại thực phẩm tươi sống. Những mặt hàng có dấu hiệu dập úng, biến đổi màu sắc, mùi vị hoặc không còn bảo đảm chất lượng sẽ được loại bỏ, không đưa vào chế biến.

Anh Quý nói, thời gian này và trong mùa mưa sắp đến, việc vận chuyển thực phẩm gặp khó khăn, vì vậy nhà hàng thường xuyên trao đổi với đơn vị cung cấp để chủ động nguồn nguyên liệu, điều chỉnh lượng nhập theo nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng thực phẩm tồn lâu ngày. Đây là cách nhà hàng duy trì chất lượng món ăn và bảo đảm an toàn cho thực khách trong những ngày thời tiết bất lợi.

Từ khâu sản xuất, người trồng rau cũng chú trọng kiểm soát chất lượng nông sản, nhất là trong điều kiện thời tiết bất thường. Ông Phan Ngọc Phu, nông dân tại vườn rau La Hường (phường Cẩm Lệ) cho hay, thời điểm này trời thường xuất hiện mưa lớn dễ gây ngập úng, dập nát vừa ảnh hưởng đến năng suất rau vừa không bảo đảm an toàn thực phẩm. Do đó, ông chú trọng lựa chọn các loại rau phù hợp với điều kiện thời tiết, thường xuyên theo dõi, chăm sóc, thu hoạch theo từng đợt để hạn chế thiệt hại và bảo đảm nguồn rau sạch.

“Gia đình tôi trồng nhiều loại như rau muống, mồng tơi, rau dền... được thị trường tiêu thụ thường xuyên. Những ngày mưa, tôi luôn kiểm tra ruộng, kịp thời thu hoạch những diện tích đã đến lứa, loại bỏ cây hư, lá rau bị hỏng”, ông Phu chia sẻ.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố cho biết, cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, chi cục tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được tập trung vào các nhóm cơ sở, lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ cao, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý trường hợp vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, trong thời gian thành phố tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, hội nghị có đông người tham dự, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát các nguy cơ và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đinh Văn Tuấn, trong thời điểm giao mùa và vào mùa mưa bão, môi trường và điều kiện bảo quản thực phẩm có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do đó, việc kiểm soát nguồn thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến và kinh doanh cần được tăng cường, nhất là tại các khu vực tập trung đông dân cư và chợ.

Hiện Chi cục An toàn thực phẩm thành phố quản lý, phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm tại 4 chợ. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng có nguy cơ cao; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.