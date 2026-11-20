Trong điều kiện địa hình, địa chất miền núi phức tạp, một số vị trí trên tuyến phát sinh sạt trượt, đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi, xử lý để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư lâu dài.

Tuyến đường từ phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đã phát huy hiệu quả kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và phát triển du lịch.

Mở ra những cơ hội mới

Từ trung tâm phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể, hành trình dài gần 40km giờ đây trở nên thuận tiện hơn nhiều so với trước. Thay cho những cung đường quanh co, nhiều khúc cua gấp, tuyến đường mới được đầu tư đồng bộ, mặt đường rộng, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi.

Nếu như trước đây, người dân và du khách thường mất gần 2 giờ để đến hồ Ba Bể thì nay thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 1 giờ.

Bà Triệu Kim Xuyến, người dân địa phương, chia sẻ: Trước đây, đường vào hồ Ba Bể khó đi, du khách mất khá nhiều thời gian. Từ khi có đường mới, việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Với những hộ làm du lịch như chúng tôi, con đường mở ra cơ hội phát triển kinh doanh, nâng cao thu nhập. Người dân rất phấn khởi và kỳ vọng du lịch Ba Bể ngày càng phát triển.

Tuyến đường từ phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể dài gần 40km, là giai đoạn 1 của Dự án xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, có tổng chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư trên 3.717 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11-2021, bàn giao đưa vào khai thác từ tháng 6-2025.

Đoạn tuyến từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, toàn tuyến sẽ góp phần hình thành trục giao thông liên vùng, kết nối các khu, điểm du lịch và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Đối với xã Đồng Phúc, địa phương có tuyến đường đi qua, công trình tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đặc biệt là khai thác tiềm năng chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Ông Nông Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phúc, cho biết: Tuyến đường có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đường mới được đầu tư đồng bộ, giảm cong cua, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, tiêu thụ nông sản và phát triển dịch vụ. Đây cũng là cơ hội để Đồng Phúc khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch.

Ý nghĩa của tuyến đường càng rõ nét khi tỉnh Thái Nguyên xác định hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể là hai khu vực trọng điểm phát triển du lịch theo Đề án số 17-ĐA/TU giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đón khoảng 12 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai việc điều chỉnh quy hoạch, bảo tồn, tu bổ Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, phấn đấu trở thành khu du lịch quốc gia trước năm 2030, là trung tâm du lịch trọng điểm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trong định hướng đó, tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể là một trong những công trình hạ tầng quan trọng, góp phần kết nối các điểm đến, thu hút đầu tư và phát triển du lịch liên vùng.

Hệ thống tường chắn được xây dựng tại những vị trí có địa hình phức tạp nhằm bảo đảm ổn định nền đường và an toàn giao thông.

Chủ động xử lý những vấn đề phát sinh do địa hình, địa chất phức tạp

Đi qua địa hình miền núi có độ chia cắt lớn, nhiều khu vực sườn dốc, địa chất phức tạp, tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể phải đối mặt với những tác động không nhỏ từ thiên tai, mưa lũ.

Ngay trong quá trình thi công, các nhà thầu đã nhiều lần phải xử lý những vấn đề phát sinh do địa chất và thời tiết, năm 2024 bão Yagi, năm 2025 bão số 10, số 11… đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công trình.

Trong quá trình khai thác, tại một số vị trí trên tuyến xuất hiện hiện tượng sạt trượt, ảnh hưởng đến nền, mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước. Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 20/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị liên quan, những vị trí hư hỏng được xác định cụ thể tại Km15+340–Km15+380, Km22+325–Km22+425 và khu vực Km32+010–Km32+100.

Tại hai vị trí đầu, mặt đường bị đẩy trồi đã được đơn vị quản lý khắc phục bằng thảm bê tông nhựa từ cuối tháng 10-2026; riêng phần rãnh dọc tại Km22+325–Km22+425 chưa hoàn thành sửa chữa.

Đối với khu vực Km32, do có cung trượt lớn, địa chất dạng cát pha, mưa lớn khiến bùn đất chảy xuống rãnh và tràn ra mặt đường. Các đơn vị chức năng đang triển khai thủ tục để tiếp tục khắc phục theo quy định.

Tuyến đường Bắc Kạn – hồ Ba Bể góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi bàn giao 37km trong giai đoạn 1, công tác quản lý, vận hành đoạn tuyến được thực hiện bởi Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại 909. Mặc dù đã bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác, công trình vẫn trong thời gian bảo hành.

Theo chủ đầu tư, việc xác định trách nhiệm sửa chữa được thực hiện trên cơ sở nguyên nhân hư hỏng. Đối với hư hỏng do thiên tai, cơ quan quản lý đường bộ tổ chức khắc phục theo quy định; trường hợp hư hỏng do chất lượng thi công thuộc phạm vi bảo hành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành theo hợp đồng.

Ông Triệu Hồng Sơn, Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và Tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, thông tin: Tuyến đường được thi công trong điều kiện địa hình chia cắt mạnh, nhiều đoạn phải đào sâu, đắp cao, xử lý nền đường và mái taluy trên nền địa hình, địa chất phức tạp. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật để bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tuy nhiên, tại những vị trí có địa chất yếu, nước ngầm, khi chịu tác động của mưa lớn kéo dài vẫn có thể phát sinh sạt trượt. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu kịp thời kiểm tra, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm trong thời gian bảo hành công trình để bảo đảm an toàn giao thông.

Từ một cung đường từng là trở ngại đối với phát triển du lịch, tuyến giao thông mới đã góp phần rút ngắn khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển cho các địa phương trong vùng. Việc tiếp tục bảo đảm an toàn, xử lý hiệu quả những tác động của địa chất và thiên tai sẽ giúp công trình phát huy giá trị đầu tư lâu dài.