Giữ an toàn lưới điện miền núi

Cán bộ Điện lực Khe Sanh kiểm tra, hướng dẫn người dân bọc cách điện đường dây an toàn - Ảnh: K.S

Chủ động phòng ngừa mọi thời điểm

Đặc thù địa bàn các xã miền núi khiến công tác quản lý vận hành lưới điện chịu nhiều áp lực từ thời tiết cực đoan. Vào mùa nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến dễ gây quá tải trên các đường dây trung, hạ áp. Thêm vào đó, thói quen tập kết củi khô, rơm rạ hoặc buôn bán tự phát gần sát trạm biến áp, chân cột điện của một bộ phận người dân làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn. Ngược lại, khi mùa mưa bão đến, giông sét, cây cối gãy đổ hay nước ngập tràn vào nhà dễ dẫn đến chạm chập, rò rỉ điện gây nguy hiểm tính mạng và tài sản.

Để hạn chế tối đa rủi ro, Điện lực Khe Sanh triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đơn vị tổ chức rà soát hệ thống aptomat sau công tơ, bọc lại các mối nối cách điện bong tróc và chủ động phối hợp với người dân phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây cao có nguy cơ ngã đổ vào đường dây. Đối với các khu vực trũng thấp, lực lượng kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống chân cột, mương cáp và hướng dẫn khách hàng nâng cao các thiết bị điện trong gia đình.

Cán bộ Điện lực Khe Sanh phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng, chống cháy nổ cho các hộ kinh doanh - Ảnh: K.S

Trực tiếp chỉ đạo công tác vận hành, anh Trần Tại, Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật Điện lực Khe Sanh cho biết: “Địa hình miền núi rộng, thời tiết chia làm hai mùa khô hạn và mưa bão rõ rệt nên công tác phòng, chống cháy nổ phải thực hiện linh hoạt quanh năm. Đơn vị chủ động triển khai các chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong Nhân dân.

Mùa khô, chúng tôi tập trung kiểm tra tải định kỳ, xử lý các điểm phát nhiệt và vận động bà con không xây dựng nhà ở, công trình, đốt nương rẫy dưới hành lang tuyến gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến công tác vận hành của lưới điện. Mùa mưa bão lại tập trung lực lượng gia cố công trình, kiểm tra chống rò rỉ điện ở các vùng thường ngập lụt và sẵn sàng phương án ứng trực 24/24 giờ để xử lý sự cố kịp thời”.

Đồng hành cùng chính quyền và người dân

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được xem là khâu quan trọng. Điện lực Khe Sanh đã gửi văn bản phối hợp đến UBND 8 xã trên địa bàn, gồm: Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi, Hướng Phùng, Hướng Lập, Đakrông để thông tin rộng rãi các quy định an toàn điện.

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng, chống cháy nổ tại các cửa hàng trên địa bàn - Ảnh: K.S

Qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các buổi họp thôn bản, người dân được hướng dẫn tỉ mỉ quy trình 4 bước khi kiểm tra, sửa chữa điện trong nhà, cách xử lý khi xảy ra sự cố chạm chập hay phương pháp dùng bình CO2, cát dập lửa thay vì dùng nước.

Đặc biệt, ngành Điện kiên trì vận động bà con chấm dứt các hành vi nguy hiểm như thả diều, bắn pháo tráng kim, thả bóng bay gần đường dây đang vận hành hay trèo lên cột điện gỡ vật thể vướng mắc. Các quy định xử phạt vi phạm hành chính mới với mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi gây sự cố lưới điện cũng được phổ biến rõ ràng để nâng cao tính răn đe, tự giác.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập Hoàng Đình Bình cho hay: “Chính quyền xã phối hợp với Điện lực Khe Sanh tuyên truyền an toàn điện qua loa truyền thanh và trang facebook. Mùa nắng nóng, vận động Nhân dân không dùng điện quá tải, tránh tập kết củi khô gần trạm biến áp. Mùa mưa bão, hướng dẫn bà con tỉa cành cây gần hành lang, ngắt aptomat và bọc mối nối phòng rò rỉ khi ngập lụt. Nhờ tuyên truyền sát thực tế theo mùa, địa bàn xã giảm thiểu tối đa sự cố cháy nổ và mất điện”.

Cán bộ Điện lực Khe Sanh phổ biến kiến thức an toàn điện cho tiểu thương - Ảnh: K.S

Sự đồng hành sát sao của ngành Điện cùng chính quyền địa phương giúp nhận thức của người dân vùng cao có những chuyển biến rõ nét. Bà con chủ động kiểm tra đường dây sau công tơ, thay thế thiết bị cũ hỏng và nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Hồ Thanh Tên ở thôn 5, xã Khe Sanh chia sẻ: “Trước đây bà con kéo dây điện tùy tiện nên rất nguy hiểm. Nhờ công nhân viên Điện lực Khe Sanh hướng dẫn, tôi đã biết bọc mối nối và cách ngắt điện an toàn khi ngập nước. Bây giờ, mùa hè tôi không xếp củi khô gần cột điện, còn mùa mưa bão thì chủ động tỉa cành cây quanh nhà cho an toàn”.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Điện lực Khe Sanh vừa bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bà con, vừa giữ cho dòng điện luôn thông suốt, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng miền núi, biên giới ngày càng phát triển. Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương cho biết: “Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như kiểm tra đường dây bằng flycam, đo nhiệt độ mối nối bằng camera hồng ngoại để phát hiện sớm các nguy cơ sự cố. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền 8 xã rà soát toàn bộ hành lang tuyến, tập trung xử lý dứt điểm các điểm xung yếu trước mùa mưa bão năm 2026”.