Giữ an toàn giao thông nơi cửa ngõ phía Đông Lâm Đồng

Quốc lộ 1A qua khu vực phía Đông Lâm Đồng có lưu lượng phương tiện rất cao

Khép kín địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm

Quốc lộ 1A qua khu vực phía Đông Lâm Đồng giáp với TP Đồng Nai, là tuyến giao thông có mật độ phương tiện lưu thông cao, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Để chủ động phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên từng cung đường, các tổ công tác triển khai linh hoạt nhiều phương án, kết hợp tuần tra công khai với sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Một trong những nội dung được đơn vị tập trung thực hiện là kiểm soát tốc độ trên Quốc lộ 1A.

Chạy quá tốc độ cho phép là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn bởi khi phương tiện di chuyển quá nhanh, người điều khiển khó xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ.

Cùng với việc lập chốt kiểm tra, xử lý trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường sử dụng máy đo tốc độ để ghi nhận hình ảnh, xác định hành vi vi phạm và lập hồ sơ xử phạt theo quy định.

Qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều phương tiện chạy quá tốc độ, trong đó có ô tô con lưu thông với tốc độ 86 km/giờ tại đoạn đường quy định tối đa 50 km/giờ; ô tô khách và xe mô tô chạy 73 km/giờ tại đoạn đường có tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Nhiều phương tiện vẫn bất chấp quy định chạy quá tốc độ

Các trường hợp vi phạm chưa thể dừng phương tiện để xử lý ngay được Trạm CSGT Hàm Tân xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện nhằm thực hiện “phạt nguội”. Cách làm này giúp mở rộng phạm vi, thời gian giám sát, đồng thời hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện chỉ chấp hành quy định khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Từ ngày 1/7/2026 đến tháng 15/10/2026, thông qua tuần tra, kiểm soát và sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Trạm CSGT Hàm Tân đã gửi thông báo “phạt nguội” đến chủ phương tiện đối với hơn 550 trường hợp; lập biên bản xử phạt 493 trường hợp vi phạm tốc độ, với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước khoảng 643 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 42 phương tiện ô tô, mô tô; tước giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 450 trường hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân kiểm tra tốc độ các phương tiện

Thượng tá Nguyễn Anh Lê Minh, Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân cho biết, tình trạng người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm, nhất là Quốc lộ 1A và các khu vực đông dân cư; kết hợp xử lý nghiêm với tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành pháp luật.

Trong 9 tháng năm 2026, trên Quốc lộ 1A xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 4 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm.

Kết quả trên cho thấy số vụ và số người tử vong do tai nạn giao thông đã được kéo giảm. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn với đặc điểm của từng tuyến, từng địa bàn và từng khung giờ.

Kiểm soát đồng bộ, xây dựng văn hóa giao thông

Bên cạnh xử lý vi phạm tốc độ, Trạm CSGT Hàm Tân xác định kiểm soát nồng độ cồn là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn.

Đơn vị phối hợp với công an các xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra khép kín, kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Các tổ công tác tập trung tại những tuyến, địa bàn trọng điểm và các khung giờ thường phát sinh vi phạm; kiểm soát người điều khiển xe máy, ô tô cùng các phương tiện khác. Ngoài các chốt kiểm tra công khai trên Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng còn tuần tra lưu động tại nhiều thời điểm, địa điểm khác nhau.

Từ ngày 1/9 đến ngày 12/10/2026, Trạm CSGT Hàm Tân đã lập biên bản xử phạt 176 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước khoảng 490 triệu đồng; tạm giữ 176 phương tiện ô tô, mô tô; tước giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 160 trường hợp.

Việc kiểm tra nồng độ cồn được triển khai với phương châm không có ngoại lệ

Tai nạn giao thông xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao. Rượu, bia làm ảnh hưởng đến khả năng phản xạ, quan sát và xử lý tình huống, từ đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Thượng tá Nguyễn Anh Lê Minh, Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ quán triệt phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo quy định; trường hợp có dấu hiệu tội phạm được chuyển hoặc phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Trạm CSGT Hàm Tân phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp vận tải tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ hậu quả của hành vi chạy quá tốc độ, tác hại của rượu, bia và vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Lực lượng CSGT lập biên bản người vi phạm

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ, duy trì kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực thường xảy ra tai nạn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần tự giác kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hệ thống biển báo và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Sự kết hợp giữa phòng ngừa, tuyên truyền, ứng dụng thiết bị kỹ thuật và xử lý nghiêm vi phạm đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cửa ngõ phía Đông của tỉnh, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.