GitHub vừa công bố mô hình được tinh chỉnh riêng cho nhiệm vụ phát hiện thông tin bí mật bị lộ trong mã nguồn. Khác với các công cụ dò tìm truyền thống chủ yếu dựa vào biểu thức chính quy hoặc mẫu chuỗi đã biết, mô hình mới phân tích cả ngữ cảnh xung quanh đoạn mã để nhận diện thông tin có khả năng là thông tin xác thực.

Công cụ AI mới của Github có thể phát hiện các mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm vô tình bị lộ bên trong mã nguồn.

Những dữ liệu như mật khẩu, khóa truy cập, mã thông báo xác thực hoặc thông tin kết nối cơ sở dữ liệu thường được gọi chung là secret. Nếu vô tình xuất hiện trong kho mã nguồn, chúng có thể tạo cơ hội cho kẻ tấn công truy cập hệ thống, chiếm quyền dịch vụ hoặc khai thác dữ liệu.

Một khó khăn của phương pháp dò tìm dựa trên mẫu là mật khẩu thường không có cấu trúc cố định. Một chuỗi ký tự có thể chỉ là văn bản bình thường ở vị trí này nhưng lại là mật khẩu ở vị trí khác.

Mô hình AI của GitHub được thiết kế để xem xét mối liên hệ giữa chuỗi ký tự và đoạn mã xung quanh, qua đó nhận diện những trường hợp khó phát hiện hơn.

GitHub cho biết mô hình được huấn luyện chuyên biệt cho nhiệm vụ này, không phải mô hình sinh văn bản hay viết mã thông thường. Hướng phát triển này giúp tập trung năng lực vào một công việc cụ thể, thay vì sử dụng mô hình lớn đa năng.

Chạy cục bộ trong môi trường doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý đối với các tổ chức có yêu cầu bảo mật cao là khả năng triển khai mô hình trên GitHub Enterprise Server. Theo tài liệu GitHub, mô hình AI phát hiện mật khẩu trên nền tảng này chạy cục bộ trên thiết bị của khách hàng, không cần mô hình ngôn ngữ lưu trữ trên dịch vụ bên ngoài và không cần kết nối mạng ra ngoài.

Điều này có ý nghĩa với các doanh nghiệp tài chính, cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu hoặc đơn vị phát triển phần mềm có quy định nghiêm ngặt về dữ liệu. Mã nguồn và thông tin nhạy cảm có thể được kiểm tra trong phạm vi hạ tầng nội bộ, giảm nhu cầu chuyển dữ liệu sang dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Mô hình có thể triển khai GitHub Enterprise Server nội bộ mà không cần internet.

Tài liệu GitHub xác nhận mô hình không cần hosted LLM hay kết nối mạng ra ngoài, nhưng chưa đủ căn cứ để khẳng định mọi cấu hình triển khai đều không cần GPU hoặc không có yêu cầu phần cứng riêng.

GitHub đang mở rộng mô hình vào nhiều điểm trong quy trình bảo vệ mã nguồn. Tính năng cảnh báo mật khẩu được AI phát hiện đã được nâng cấp cho nhóm khách hàng sử dụng.

Khả năng phát hiện bằng AI trong cơ chế ngăn chặn thông tin bí mật bị đẩy lên kho mã nguồn đang ở giai đoạn xem trước riêng tư. Tích hợp với công cụ đánh giá bảo mật của GitHub Copilot cũng được lên kế hoạch.

AI không thay thế toàn bộ hệ thống bảo mật

Mô hình mới có thể giúp giảm nguy cơ bỏ sót thông tin xác thực không theo mẫu thông thường, nhưng không thể bảo đảm phát hiện mọi bí mật. Khả năng nhận diện phụ thuộc chất lượng mô hình, dữ liệu huấn luyện và ngữ cảnh mã nguồn.

Một hệ thống bảo mật hiệu quả vẫn cần kết hợp quét mẫu, kiểm tra tính hợp lệ, phân quyền truy cập và quy trình thu hồi khóa khi xảy ra rò rỉ.

Việc GitHub đưa AI vào công cụ bảo vệ mã nguồn phản ánh xu hướng chuyển từ bảo mật dựa trên danh sách mẫu sang phân tích ngữ cảnh.

Khi mã nguồn ngày càng được tạo và chỉnh sửa bởi AI agent, số lượng thay đổi tự động tăng lên, khiến việc kiểm tra thông tin nhạy cảm cần diễn ra liên tục và sát hơn với quy trình phát triển phần mềm.

Video: Đã đặt mật khẩu rồi, sao vẫn bị hack?