Gisele Bundchen xuất hiện ở Victoria's Secret sau 20 năm

Gisele Bundchen là một trong những siêu mẫu biểu tượng của Victoria's Secret, góp phần định hình hình ảnh thiên thần nội y trong giai đoạn hoàng kim của thương hiệu. Mới đây, chân dài người Brazil bất ngờ xuất hiện trong đoạn video đặc biệt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Dù không trực tiếp sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show năm nay ở Los Angeles (Mỹ), Gisele Bundchen vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn xuất hiện trong đoạn clip trước show diễn.

Gisele Bundchen xuất hiện trong clip phát sóng trước khi show diễn Victoria's Secret 2026 bắt đầu.

Trong đoạn video phát trước khi Bella Hadid mở màn sàn diễn, siêu mẫu diện bộ nội y ren màu hồng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng lụa sọc hồng trắng đặc trưng của Victoria's Secret. Đây cũng là trang phục quen thuộc thường xuất hiện ở hậu trường các show diễn nội y thường niên của thương hiệu.

Với thần thái tự tin và phong thái quyến rũ, Gisele Bundchen gợi nhắc hình ảnh thiên thần từng làm nên tên tuổi của cô. Sự xuất hiện này càng thu hút sự quan tâm khi đã 20 năm kể từ lần cuối nữ người mẫu sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret.

Đáng chú ý, Gisele Bundchen còn xuất hiện trong đoạn video ở cuối chương trình. Ngồi trên ghế sofa, thưởng thức bỏng ngô, cô hào hứng nhận xét về show diễn và nói: "Thật tuyệt vời phải không? Các bạn sẽ sớm được thấy tôi nhiều hơn nữa". Câu nói đi kèm cái nháy mắt tinh nghịch khiến khán giả đặt câu hỏi về khả năng siêu mẫu tái hợp thương hiệu trong một dự án mới.

Gisele Bundchen hứa hẹn sẽ sớm gặp lại khán giả sau khi show diễn Victoria's Secret 2026 kết thúc.

Gisele Bundchen lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret vào năm 1999. Một năm sau, cô ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với thương hiệu, được truyền thông thời điểm đó mô tả là thỏa thuận có giá trị kỷ lục. Trong những năm tiếp theo, nữ người mẫu trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của hãng, góp phần đưa hình ảnh thiên thần nội y đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Năm 2000, Gisele Bündchen từng trình diễn chiếc thiết kế mang tên Red Hot Fantasy Bra, được định giá 15 triệu USD. Thiết kế này nổi tiếng bởi giá trị xa xỉ và từng được xem là một trong những bộ nội y đắt đỏ nhất lịch sử Victoria’s Secret.

Gisele Bundchen ngừng diễn Victoria's Secret đã 20 năm.

Sau khi rời sàn diễn Victoria’s Secret, Gisele Bundchen vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Năm 2023, cô từng góp mặt trong chiến dịch quảng cáo cùng những siêu mẫu nổi tiếng như Naomi Campbell và Adriana Lima.

Tuy nhiên, trước thềm show diễn năm nay, Gisele Bundchen được bắt gặp rời khách sạn Delano ở Miami Beach bằng nạng, với một chiếc ủng y tế màu đen lớn ở mắt cá chân. Tình trạng này làm dấy lên sự quan tâm về sức khỏe của nữ người mẫu, song hiện chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân chấn thương hay thời gian hồi phục.

Trong bối cảnh đó, lời úp mở về màn tái xuất Victoria's Secret càng khiến công chúng tò mò. Nếu dự án mới được xác nhận, đây có thể là dịp để Gisele Bündchen tiếp tục gắn tên tuổi với thương hiệu từng góp phần đưa cô trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới.