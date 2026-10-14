Giroud đi vào lịch sử Champions League

Giroud cho thấy sự bền bỉ đáng nể.

Rạng sáng 14/10, Giroud được tung vào sân ở phút 78, thay Ayase Ueda trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Arsenal tại Emirates. Dù không thể giúp Lille tránh khỏi thất bại, tiền đạo kỳ cựu vẫn tạo nên cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Theo Opta, Giroud ra sân ở tuổi 40 và 13 ngày, trở thành cầu thủ người Pháp đầu tiên ra sân tại Champions League khi đã bước sang tuổi 40. Đây là thành tích đặc biệt trong bối cảnh giải đấu đỉnh cao châu Âu ngày càng đòi hỏi cường độ vận động và thể lực khắc nghiệt.

Cột mốc này tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của nhà vô địch World Cup 2018. Mùa hè 2026, tiền đạo sinh năm 1986 quyết định gia hạn hợp đồng với Lille thêm một năm, bất chấp tuổi tác đã cao so với yêu cầu chung của bóng đá đỉnh cao.

Mùa trước, Giroud ra sân 44 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn thắng, trong đó có 4 pha lập công tại Europa League. Không còn duy trì tốc độ như thời kỳ đỉnh cao, chân sút người Pháp vẫn đóng góp đáng kể nhờ khả năng chọn vị trí, kinh nghiệm thi đấu và vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Những giá trị đó thuyết phục Lille tiếp tục giữ chân anh.

Trong ngày Giroud đi vào lịch sử, Arsenal thi đấu thăng hoa tại Emirates. Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà bùng nổ với ba pha lập công chỉ trong bảy phút. Jurrien Timber mở tỷ số ở phút 64, trước khi Eberechi Eze nhân đôi cách biệt ở phút 67. Bukayo Saka khép lại chiến thắng 3-0 ở phút 71.

Kết quả giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League.