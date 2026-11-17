Ngày 17/11/2026, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai 10 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Quảng Tân, Quảng Ninh.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiết lập đường dây ma túy, thuê người làm thuê để tiêu thụ

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2025 đến ngày 18/1/2026, Lỷ Văn Vinh (SN 1999, trú tại xã Quảng Tân, Quảng Ninh) liên hệ với một tài khoản Telegram có tên “Hiếu” để đặt mua ma túy tổng hợp với số tiền 90 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, Vinh được hướng dẫn đến một khu đất trống thuộc thôn Đông, xã Quảng Tân để nhận ma túy.

Có được ma túy, Vinh mang về nhà cất giấu, chia thành nhiều gói nhỏ nhằm bán kiếm lời. Để mở rộng việc tiêu thụ, Vinh thuê nhà trọ cho Nguyễn Văn Duy và Phạm Khương Duy ở, đồng thời thỏa thuận thuê hai người này tham gia bán ma túy với tiền công từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Theo sự phân công của Vinh, Duy và Khương Duy nhận ma túy, chia nhỏ, mang đi cất giấu tại nhiều địa điểm rồi thông báo vị trí cho Vinh. Khi có khách hỏi mua, Vinh yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp, sau đó gửi vị trí cất giấu để khách tự đến lấy.

Vinh còn trực tiếp thực hiện nhiều giao dịch mua bán ma túy. Cuối tháng 10/2025, Vinh bán cho Nguyễn Văn Mạnh một túi Methamphetamine với giá 500.000 đồng. Ngày 13/1/2026, Vinh tiếp tục bán ma túy cho nhiều người, đồng thời giao ma túy cho Duy và Khương Duy cất giấu để chờ khách đến mua.

Quá trình điều tra xác định, Vinh đã bán trái phép 0,416 gam Methamphetamine trong 4 lần giao dịch được làm rõ; tàng trữ để bán 40,663 gam Methamphetamine, 56,165 gam Ketamine và 52,442 gam ma túy Ketamine, MDMA. Ngoài ra, Vinh còn tàng trữ 0,199 gam Methamphetamine để sử dụng.

Đáng chú ý, Chìu A Tài, người có quan hệ anh em với Vinh, đã tham gia giúp sức trong việc cất giấu ma túy. Do Vinh nhiều lần vay tiền nhưng không trả, Tài đã lấy số ma túy Vinh giấu trong vườn nhà người dân để yêu cầu Vinh trả nợ. Sau khi hai bên viết giấy vay nợ, Tài chỉ lại vị trí cất giấu để Vinh tiếp tục lấy ma túy bán, lấy tiền trả nợ.

Không dừng lại ở việc mua bán, Vinh còn nhiều lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cung cấp địa điểm, dụng cụ và ma túy cho các đối tượng cùng sử dụng.

Các bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ.

Tiếp tay cho ma túy, nhiều người cùng trả giá

Từ quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ nhiều nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Quảng Tân.

Trong đó, Nguyễn Bùi Vĩnh, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Mạnh đã nhiều lần góp tiền mua ma túy hoặc sử dụng ma túy có sẵn để tổ chức cho nhau sử dụng tại nhà Vĩnh.

Ở một nhóm khác, Chíu A Tài và Lỷ Sinh Phúc đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có việc tổ chức cho Chìu Triệu Phu (sinh năm 2008) sử dụng ma túy. Phúc trực tiếp đi mua ma túy theo yêu cầu của Tài, sau đó mang về để cả nhóm cùng sử dụng.

Đối với Nguyễn Văn Duy và Phạm Khương Duy, ngoài việc giúp Vinh cất giấu ma túy để bán, hai bị cáo còn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những hành vi trên không chỉ tiếp tay cho hoạt động mua bán ma túy mà còn trực tiếp kéo nhiều người vào con đường sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, trước những câu hỏi của HĐXX, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những việc mình đã gây ra. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng không thể thay đổi những gì đã xảy ra, cũng không thể giúp các bị cáo tránh khỏi những bản án nghiêm khắc. Phía trước họ là những năm tháng chấp hành án, những dự định còn dang dở khi tuổi đời còn quá trẻ và cả những hệ lụy mà gia đình phải gánh chịu.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án ma túy.

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ gieo rắc ma túy

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Lỷ Văn Vinh 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, Vinh phải chấp hành 30 năm tù.

Bị cáo Chìu A Tài bị phạt 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Duy bị phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 15 năm 6 tháng tù.

Phạm Khương Duy lĩnh 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 9 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Chíu A Tài bị phạt 8 năm 9 tháng tù; Lỷ Sinh Phúc 8 năm tù; Nguyễn Văn Chiến 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bùi Vĩnh, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Mạnh cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù.

Các mức án nghiêm khắc thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người vì lợi ích trước mắt mà bất chấp pháp luật, tiếp tay cho ma túy, gây hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.