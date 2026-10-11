Giọt nước mắt lẫn nụ cười của 28 thí sinh dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, 25 thí sinh được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đêm Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Điều đó đồng nghĩa với việc 28 thí sinh đã dừng chân tại cuộc thi năm nay.

Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.

Ngô Hà Anh, thí sinh 18 tuổi, cho biết dù không thể đi tiếp, cô vẫn muốn xuất hiện thật đẹp trên sân khấu. Với Hà Anh, việc dừng lại không làm mất đi ý nghĩa của hành trình đã qua. Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2026 là dấu mốc đáng nhớ, giúp tuổi 18 trở nên rực rỡ hơn với những trải nghiệm mới và những điều học được từ cuộc thi.

Khoảnh khắc chia tay trên sân khấu không chỉ có sự tiếc nuối về kết quả. Đó còn là lúc các thí sinh nhìn lại những ngày tháng tập luyện, chuẩn bị cho từng phần thi và gắn bó với nhau trong nhà chung.

Bùi Thị Thái Thanh không giấu được những giọt nước mắt khi phải khép lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,78 m, cô là một trong những thí sinh gây chú ý về vóc dáng tại cuộc thi. Việc Thái Thanh dừng bước khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Thí sinh Neang Lin - cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ và là người dân tộc Khmer đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Dừng chân tại chung khảo, với Neang Lin cảm giác buồn và tiếc nuối là điều khó tránh khỏi nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho rằng mình nhận được nhiều hơn những gì có thể đong đếm bằng kết quả cuộc thi.

Neang Lin chia sẻ cô có cơ hội đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và học hỏi từ các thí sinh. Những trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. Người đẹp tin rằng khi một cánh cửa khép lại, những cơ hội mới vẫn mở ra.

Giữa sân khấu đông người, việc phải nói lời tạm biệt những người bạn đã cùng mình trải qua nhiều ngày tập luyện khiến nhiều thí sinh xúc động.

Với Nguyễn Diệu Chi, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại bằng nụ cười. Cô cho biết những kiến thức tích lũy được, những chuyến đi và trải nghiệm trong cuộc thi đều thực sự đáng giá. Vì thế, Diệu Chi không cảm thấy còn điều gì phải nuối tiếc.

Không chỉ có nước mắt chia tay, sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 còn ghi lại những nụ cười của thí sinh khi nhìn lại hành trình đã qua.

Người thân có mặt để chúc mừng những thí sinh đi tiếp, đồng thời an ủi các cô gái phải dừng bước.

Dừng chân ở Hoa hậu Việt Nam, 28 cô gái vẫn có hành trình rực rỡ