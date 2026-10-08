Giọt nước mắt hối hận của người đàn ông chém 3 mẹ con thương vong

Từ mâu thuẫn tình cảm, Trần Chí Công dùng dao tấn công bạn gái cùng các con, khiến bé gái tử vong, 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, Trần Chí Công thừa nhận hành vi và bật khóc, nhưng những giọt nước mắt không thể đổi lại mất mát.

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