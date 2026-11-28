Jensen Huang hầu như không có dấu hiệu nào về việc ông sẽ cải tổ cơ cấu quản trị tại Nvidia. Ảnh: FT.

Khi Jensen Huang trở lại chiếc ghế CEO Nvidia, phần lớn giới công nghệ Mỹ dường như đều thở phào trước quyết định mà họ cho là đã sửa chữa một sai lầm nghiêm trọng.

Làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu ở Mỹ

Các quan chức Nhà Trắng cho rằng việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đổi mới và năng suất trên toàn nền kinh tế.

Ban đầu, thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi ông Trump thuyết phục thành công hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Tổng thống gọi đây là sự thể hiện tín nhiệm đối với những nỗ lực của ông, theo Wall Street Journal.

Tổng thống Donald Trump đích thân lên truyền hình khẳng định ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

“Chúng ta đang có số lượng việc làm kỷ lục trong ngành xây dựng, bởi vì họ đang xây dựng các nhà máy mới” - ông Trump nói trong một cuộc họp báo tuần trước - “Và chúng ta sẽ đấu tranh rất quyết liệt cho các trung tâm dữ liệu”.

Ông cũng hứa sẽ áp đặt “các hình phạt nghiêm khắc” đối với những công ty xây dựng trung tâm dữ liệu ở các quốc gia khác thay vì tại Mỹ.

Tổng thống Trump bắt tay Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy sự phản đối đáng kể đối với các trung tâm dữ liệu, cùng những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI). Các ứng viên đảng Dân chủ như Sherrod Brown, ứng viên Thượng viện của đảng tại Ohio, đã giành chiến thắng sau khi đưa thông điệp phản đối các trung tâm dữ liệu thành một nội dung nổi bật trong chiến dịch tranh cử.

Theo thống kê của Ballotpedia, trang web theo dõi bầu cử, cử tri tại 13 bang đã bỏ phiếu phản đối các trung tâm dữ liệu trong 53/54 cuộc trưng cầu dân ý được quyết định từ đầu năm đến nay, theo The Wall Street Journal (WSJ).

Một cuộc thăm dò quy mô lớn đối với cử tri trên toàn nước Mỹ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy 57% cho rằng AI sẽ gây hại cho xã hội nhiều hơn là mang lại lợi ích, trong khi khoảng 25% nhận định lợi ích của công nghệ này lớn hơn tác hại.

Theo cuộc thăm dò mang tên “The Voter Poll” do SSRS thực hiện, 3/4 số người được hỏi cho biết họ sẽ phản đối việc xây dựng một trung tâm dữ liệu mới trong cộng đồng nơi mình sinh sống.

Đối mặt nhiều thách thức

Sự trở lại của ông Huang không đồng nghĩa những rắc rối pháp lý đã chấm dứt. Các nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa tuyên bố sẽ điều tra mối quan hệ giữa ông với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed bị chính quyền Mỹ nghi có liên hệ với tình báo. Hội đồng quản trị Nvidia cũng khẳng định tiếp tục cuộc điều tra nội bộ.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Trong khi đó, giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành AI, đặc biệt khi các tập đoàn công nghệ đang dốc hàng trăm tỷ USD xây dựng hạ tầng tính toán.

Theo Washington Post, nhiều lãnh đạo công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm từng cảnh báo rằng nếu thiếu ông Huang, Nvidia có thể thu hẹp vai trò nhà đầu tư chủ chốt vào các doanh nghiệp AI khác.

Lo ngại này nhanh chóng phản ánh trên thị trường. Cổ phiếu các nhà vận hành trung tâm dữ liệu được Nvidia hậu thuẫn như CoreWeave và Nebius giảm mạnh sau khi ông Huang từ chức, rồi phục hồi khi ông quay lại.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Chỉ số Nasdaq 100, tập hợp nhiều cổ phiếu công nghệ lớn, vẫn giảm hơn 10% trong tháng 11 bất chấp phản ứng tích cực ban đầu trước việc ông Huang được phục chức.

"Tuần qua thực sự khó khăn đối với toàn bộ ngành AI và bán dẫn. Những lo ngại khiến thị trường giảm điểm không chỉ liên quan Jensen", Stacy Rasgon, chuyên gia phân tích tại Bernstein, viết trong báo cáo gửi khách hàng.

Bên cạnh sức ép từ thị trường, cách điều hành Nvidia của Huang cũng đang bị xem xét.

Theo Financial Times, trong cuộc họp với nhân viên ngày 24/11, ông Huang thừa nhận cần điều chỉnh phong cách lãnh đạo vốn bị chỉ trích là quá áp đặt, nhưng không cho thấy ý định thay đổi đáng kể cơ cấu quản lý tập đoàn.

Nvidia hiện vẫn duy trì mô hình quản lý tập trung lấy CEO Huang làm trung tâm, với hàng chục lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings cảnh báo có thể hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm với Nvidia nếu những thiếu sót đáng kể trong quản trị không được khắc phục.

Một số ý kiến cho rằng ông Huang sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi cách điều hành.

“Điều rõ ràng là Jensen sẽ trở lại với một con người khác. Ông ấy vừa suýt mất tất cả và sẽ cảm thấy biết ơn vì được trở lại vị trí lãnh đạo”, Gene Munster, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư công nghệ Deepwater Asset Management, nhận định.

Hoạt động của Nvidia tại châu Á tiếp tục bị soi xét

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, quyền Tổng giám đốc Nvidia Colette Kress cho biết doanh thu từ khách hàng Trung Quốc đạt 2,4 tỷ USD trong quý III/2026. Tuy nhiên, tập đoàn đã ngừng giao những con chip này.

Nhân viên Nvidia ôm chầm Jensen Huang sau bài phát biểu ngày trở lại Sau khi được phục chức CEO, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhân viên Nvidia. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Bộ Thương mại Mỹ, ngày 16/11, công bố quy định mới nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài để tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Mỹ, qua đó hạn chế khả năng né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành.

Theo Kyle Chan, chuyên gia quan hệ Mỹ và Trung Quốc tại Viện Brookings, các tập đoàn Tencent, Alibaba, ByteDance và Moonshot từng sử dụng chip Nvidia thông qua trung tâm dữ liệu đặt tại Đông Nam Á.

Ông Chan cho rằng CEO Huang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kết nối giữa hệ sinh thái AI này. Ảnh hưởng của ông Huang còn thể hiện trong cuộc tranh luận về định hướng phát triển các mô hình AI.

Nvidia đang phát triển những mô hình có trọng số công khai, cho phép doanh nghiệp khác sử dụng miễn phí. Ông Huang cũng ủng hộ cách tiếp cận này, trong khi nhiều mô hình thuộc nhóm trên hiện do doanh nghiệp nước ngoài phát triển.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ ngày càng tỏ ra lo ngại về an ninh trong lĩnh vực AI. Hai ủy ban Hạ viện gần đây đề xuất loại bỏ toàn bộ mô hình AI nước ngoài có trọng số công khai khỏi hệ thống máy tính của chính phủ liên bang.

Ông Huang dự kiến tham dự phiên điều trần kín tại Quốc hội ngày 1/12, trong bối cảnh phe Dân chủ sắp nắm quyền kiểm soát lưỡng viện cam kết điều tra sâu hơn hoạt động kinh doanh của Nvidia tại châu Á và mối quan hệ với chính quyền ông Trump.

"Ông ấy đã trở lại nhưng vị thế suy giảm. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi lớn chưa được giải đáp", chuyên gia Jay Goldberg nhận xét.

Theo Dorothy Lund, chuyên gia quản trị doanh nghiệp tại Trường Luật Columbia, việc phục chức cho CEO Huang cho thấy hội đồng quản trị Nvidia coi ông là nhân vật gần như không thể thay thế. Tuy nhiên, cả tập đoàn lẫn vị tổng giám đốc hiện đều chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

"Hội đồng quản trị Nvidia đã có được một kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn yên ổn. Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều bất ổn", bà Lund nhận định.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.