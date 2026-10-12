Giồng Riềng phát huy truyền thống, thúc đẩy phát triển

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giồng Riềng hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thể hiện bằng việc làm cụ thể

Tinh thần kiên trung, ý chí chiến đấu và sự hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Giồng Riềng. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ xã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Toàn xã hiện có 45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 2.078 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gắn nhiệm vụ chính trị với việc học tập, noi gương các thế hệ đi trước. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên được yêu cầu bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc tại cơ sở, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, gắn với nhiệm vụ thực tế của từng địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng Nguyễn Minh Trang cho rằng, noi gương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu đến tận tụy với công việc, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng đưa nội dung học tập, noi gương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc tự soi, tự sửa của từng đảng viên, qua đó góp phần chuyển niềm tự hào về truyền thống cách mạng thành động lực trong công tác, lao động và xây dựng quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giồng Riềng quyết tâm thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giồng Riềng tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống người dân. Năm 2025, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%.

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 22% dân số, Giồng Riềng quan tâm thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương thành lập phường trên cơ sở địa giới xã Giồng Riềng. Đây là cơ hội để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tổ chức không gian đô thị và phát huy tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nông dân xã Giồng Riềng đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Theo định hướng, cùng với việc đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu, xã sẽ từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa. Việc mở rộng các hoạt động kinh tế, cải thiện hệ thống tiện ích công cộng được kỳ vọng góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Giồng Riềng hướng đến huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm năng và tạo dư địa tăng trưởng. Trong định hướng phát triển, công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ được xác định là những lĩnh vực cần tập trung thúc đẩy, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với quá trình chuyển dịch kinh tế.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xã xác định là những nội dung quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, địa phương tập trung cải thiện năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Các nhiệm vụ về kinh tế số, chính quyền số và xã hội số từng bước được triển khai, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn.

Phát huy truyền thống cách mạng cùng quyết tâm đổi mới và sự đồng lòng của nhân dân, Giồng Riềng nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới. Những giá trị được vun đắp từ các thế hệ đi trước tiếp tục là động lực để địa phương xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.