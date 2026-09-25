Giồng Riềng lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Người dân xã Giồng Riềng tham gia hiến máu tình nguyện.

Phong trào hiến máu tình nguyện ở xã Giồng Riềng từng bước trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Để phong trào hiến máu tình nguyện đi vào chiều sâu trong đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Giồng Riềng xác định công tác tuyên truyền, vận động là chìa khóa then chốt giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện, từ đó tích cực tham gia đóng góp vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Từ nền tảng nhận thức ấy, sự hưởng ứng của cộng đồng được chuyển hóa thành những hành động thiết thực. Các chương trình lớn trong năm như lễ hội xuân hồng, những giọt máu hồng hè, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu… luôn nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Những thông điệp nhân văn như hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại hay hiến giọt máu đào - trao đời sự sống… không chỉ nằm trên băng rôn, khẩu hiệu mà đã thực sự đi vào đời sống của người dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Giồng Riềng được củng cố, kiện toàn với sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách cơ sở và các ấp. Hội Chữ thập đỏ xã đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên rộng khắp, đưa thông tin đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Sự bài bản, chuyên nghiệp và an toàn trong khâu tổ chức tiếp nhận máu giúp người dân yên tâm tham gia hiến máu tình nguyện. Quy trình y tế được tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tham gia hiến máu. Địa phương chú trọng đến công tác tư vấn sức khỏe, chăm lo chu đáo cho cả người đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện lấy máu vì lý do khách quan. Nhờ sự bài bản và tận tâm ấy, phong trào ngày càng tạo được niềm tin trong lòng nhân dân.

Từ sự quan tâm đó, nhiều tấm gương hiến máu xuất hiện, trở thành hạt nhân lan tỏa sức sống của phong trào. Anh Trần Văn Trung, ngụ xã Giồng Riềng nói: “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trong xã hội. Tôi hiến máu được 9 lần, mong rằng những giọt máu của tôi sẽ mang lại cơ hội sống cho người khác”. Câu chuyện của anh Trung cho thấy sự lan tỏa của lòng nhân ái trong cộng đồng.

Để giữ lửa phong trào, công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được xã duy trì thường xuyên, nhờ vậy số lượng người tham gia hiến máu tăng qua từng năm.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Giồng Riềng Huỳnh Nguyễn Duy cho biết: “Đầu năm 2026 đến nay, hội tiếp nhận 442 đơn vị máu. Những giọt máu cho đi mang lại sự sống cho người bệnh và thắp lên ngọn lửa của tình người, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng”.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chú trọng củng cố các đội hình tình nguyện, phát triển lực lượng cơ sở như câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ gia đình hiến máu và câu lạc bộ tuyên truyền hiến máu tình nguyện, nhằm giữ vững và lan tỏa phong trào hiến máu nhân đạo trong cộng đồng.