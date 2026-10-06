Giồng Riềng dự kiến đầu tư 22 công trình với hơn 84,7 tỉ đồng

Đại biểu HĐND xã Giồng Riềng biểu quyết thông qua nghị quyết.

Chiều 6-10, HĐND xã Giồng Riềng tổ chức kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề, thông qua 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Theo nghị quyết được thông qua, tổng vốn dự kiến của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 84,776 tỉ đồng, thực hiện 22 công trình.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, sau điều chỉnh, xã dự kiến bố trí 36,083 tỉ đồng để thực hiện 18 công trình.

HĐND xã cũng thống nhất danh mục vốn ngân sách cấp xã năm 2025 chuyển sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng vốn 333,888 triệu đồng.

Nguồn vốn này bố trí cho 2 công trình gồm sửa chữa đường dẫn vào cầu kênh Giồng Đá Cạn, kinh phí hơn 76 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường tuyến kênh Giồng Đá Cạn, kinh phí hơn 256 triệu đồng.

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng thống nhất biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026 là 706 người, gồm 53 biên chế cán bộ, công chức và 653 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.