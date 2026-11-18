Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giồng Riềng hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: THƯ CÁC

Trong tiến trình chuyển đổi số, xã Giồng Riềng xác định dữ liệu chính là tài nguyên mới, là trung tâm cốt lõi để điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy và chính quyền địa phương tập trung chuẩn hóa, cập nhật và liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”.

Từ đất đai, hộ tịch, lao động đến an sinh xã hội và quản lý dân cư, mọi thông tin từng bước được số hóa đồng bộ. Hệ thống dữ liệu dùng chung giúp cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp không phải khai báo lại giấy tờ nhiều lần. Xã đẩy mạnh chuyển dịch từ việc có tài khoản sang sử dụng tài khoản thực chất, hướng dẫn người dân tích hợp đầy đủ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ sức khỏe điện tử và chữ ký số công cộng trên ứng dụng VNeID.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Đặng Quốc Cần, việc rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số có ý nghĩa then chốt, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số thực chất. Quán triệt tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, xã luôn lấy sự hài lòng và thuận lợi của người dân làm thước đo phục vụ, hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thực sự có giá trị và được cập nhật thường xuyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, xã Giồng Riềng nỗ lực triển khai thực hiện cao điểm 45 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số (từ ngày 1/10 đến 15/11). Dù khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, dân số đông, với 27 ấp, hơn 72.000 nhân khẩu, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chiến dịch đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Xã hoàn thành 100% việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với 39/39 doanh nghiệp, 17/17 hợp tác xã và 6/6 cơ quan nhà nước; cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ cho 706 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đạt tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử đạt mức cao, đến ngày 10/11, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước đạt 99,09% và cấp tài khoản định danh điện tử đạt 93,63%. Đối với nhóm công dân từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, tỷ lệ cấp căn cước đạt 91,45% và định danh điện tử đạt 94,64%.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự bám sát địa bàn không quản ngày đêm của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Công an xã, các tổ công nghệ số cộng đồng và ban lãnh đạo các ấp. Mỗi cán bộ cơ sở đều trở thành một tuyên truyền viên, trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ.

Ông Lại Phúc Huy, Trưởng ấp Trần Văn Nghĩa cho biết: “Chúng tôi luôn kiên trì phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Với trường hợp người cao tuổi, người đi làm ăn xa mới về hay người dân chưa rành sử dụng VNeID, lực lượng tại ấp lập danh sách cụ thể, phân công người phụ trách rõ ràng để vận động và hỗ trợ tận tình. Nhờ sự quyết tâm làm đến nơi đến chốn, không để tình trạng có danh sách mà không xử lý dứt điểm, người dân trong ấp đồng thuận hưởng ứng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra”.

Những kết quả tích cực gặt hái được từ chiến dịch 45 ngày cao điểm vừa qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân xã Giồng Riềng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục duy trì, làm giàu nguồn dữ liệu, đưa công cuộc chuyển đổi số đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều tiện ích thiết thực hơn nữa cho cộng đồng.