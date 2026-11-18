Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Phúc Tiệp đang hướng đến một cách biểu đạt tinh tế hơn, nơi sức mạnh của chất giọng được đặt bên cạnh chiều sâu cảm xúc và sự chín chắn trong xử lý tác phẩm. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc, ca sỹ-giảng viên Phúc Tiệp chuẩn bị thực hiện liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp mang tên “The Gentleman” (Quý ông). Chương trình diễn ra vào tối 6/12/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Đây không chỉ là dịp để nam ca sỹ nhìn lại hành trình nghệ thuật đã qua, mà còn là cuộc hội ngộ của anh với người thầy, đồng nghiệp và những thế hệ học trò từng gắn bó với mình.

Với một giọng ca dành phần lớn sự nghiệp cho nhạc thính phòng như Phúc Tiệp, việc lựa chọn một sân khấu lớn để nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua cũng mang ý nghĩa riêng.

Trong làng nhạc Việt, Phúc Tiệp được biết đến với chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn, giàu nội lực. Đây là màu giọng có khả năng tạo nên những âm hưởng mạnh mẽ, hào sảng, đặc biệt phù hợp với các tác phẩm đòi hỏi nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn của anh có lẽ không chỉ nằm ở âm sắc mà còn ở phong thái biểu diễn tự tin, phóng khoáng, có phần mạnh mẽ và quyết liệt.

Ca sỹ Phúc Tiệp cùng êkip sản xuất chương trình. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Sau nhiều năm bền bỉ với dòng nhạc bác học, nam ca sỹ tiếp tục hướng đến sự hoàn thiện trong cách biểu đạt, phát huy thế mạnh kỹ thuật và nội lực giọng hát, đồng thời chú trọng hơn đến sự tinh tế trong xử lý tác phẩm và chiều sâu cảm xúc.

Ở dấu mốc 25 năm tuổi nghề, Phúc Tiệp cho rằng đây là thời điểm có thể yên tâm hơn với con đường đã lựa chọn và cũng đủ độ “chín” để thực hiện một liveshow có quy mô tương xứng.

Nhạc sỹ Tú Dưa, Tổng Giám đốc Công ty Mars Entertainment, đơn vị tổ chức chương trình cho rằng Phúc Tiệp là một trong những giọng opera hàng đầu và hiện còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng để có một đêm nhạc tạo được dấu ấn với đông đảo khán giả, êkip cần khai thác được sự đa năng của nam nghệ sỹ. Bài toán không chỉ nằm ở việc phát huy thế mạnh giọng hát mà còn phải tạo thêm những màu sắc mới, giúp chương trình nhiều màu sắc nhưng vẫn giữ được cá tính riêng của Phúc Tiệp.

Sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh… không chỉ làm phong phú thêm chương trình mà còn gợi nhắc những mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp đã đồng hành với anh trong suốt chặng đường làm nghề.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí công bố liveshow của Phúc Tiệp. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của liveshow là nhạc sỹ Hồ Hoài Anh.

Nhân dịp này, ca sỹ Phúc Tiệp cũng phát hành EP gồm 3 tác phẩm, trong đó có hai MV "Ai mang mùa Thu đi" và "Tình ca."

Chia sẻ về ca khúc "Ai mang mùa Thu đi" do nhạc sỹ Hồ Hoài Anh viết, Phúc Tiệp cho hay anh muốn mang lại cách nhìn mới cho khán giả.

“Tiếng hát Phúc Tiệp thường mang màu sắc hào sảng, vang và có phần vạm vỡ. Vì vậy, tôi muốn thử đặt mình vào một thử thách khác: Mềm mại, bay bổng và êm ái hơn. Làm thế nào để có thể hát nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn giữ được dấu ấn Phúc Tiệp, để người nghe nhận ra đó là tôi chứ không phải một ai khác, là bài toán rất khó,” ca sỹ Phúc Tiệp chia sẻ./.