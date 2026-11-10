Giông lốc làm sập, tốc mái hơn 100 căn nhà ở Đồng Tháp

Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong vòng bốn ngày trên địa bàn 5 xã đã liên tiếp xảy ra mưa giông gây tốc mái hơn 100 căn nhà. Giông lốc làm ngã đổ trụ điện, nhiều cây xanh đổ ngã, gây cản trở ách tắc giao thông trên một số tuyến đường.

Mái tôn nhà dân bị giông lốc bẻ cong, cuốn lên đường dây điện. (Ảnh: Ý Phương)

Chiều 9/11, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn xã các xã Đốc Binh Kiều, Hậu Mỹ (tỉnh Đồng Tháp), làm sập và tốc mái nhiều căn nhà, đổ ngã nhiều cây xanh.

Theo báo cáo có 25 căn nhà, trong đó 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, 21 căn bị tốc mái, thiệt hại tài sản.

Trước đó một ngày (8/11), mưa kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nhất tại xã Thanh Bình gây hậu quả nặng nề với 47 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập, xã Tân Thạnh có 37 căn nhà bị tốc mái.

Nhiều căn nhà tại xã Trường Xuân, xã Tân Long và xã Đốc Binh Kiều bị tốc mái hoàn toàn gây xáo trộn cuộc sống các hộ dân.

Tối 6/11, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh khiến 15 căn nhà ở xã Trường Xuân bị hư hại, cây xanh và trụ điện ngã đổ, nhiều tuyến đường ách tắc.

Sau khi xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng Quân sự, Công an, phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, dọn cây xanh ngã đổ, khắc phục sự cố điện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định.

Chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Bố tríì lực lượng, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, giông, lốc, sét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến ngày 9/11, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ giông lốc, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 25 căn nhà bị sập, 445 căn bị tốc mái, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh. Ngoài ra, 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ, 5 chuồng trại, 2 ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng, 19 trụ điện bị gãy, đổ...