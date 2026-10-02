Giông lốc làm sập, tốc mái 14 căn nhà ở Giồng Riềng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh thăm, trao hỗ trợ cho gia đình có nhà sập do giông lốc.

Đoàn công tác của xã vừa đến thăm hỏi, trao hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh yêu cầu các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định; đồng thời hướng dẫn người dân sửa chữa nhà ở, bảo đảm an toàn sinh hoạt.

Địa phương khuyến cáo người dân theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh và kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để hạn chế thiệt hại do mưa lớn, giông lốc.

THANH THỪA