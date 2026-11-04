Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái trường học ở Quảng Ngãi

Giông lốc làm sập hoàn toàn mái nhà rông

Theo ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, giông lốc xảy ra trong khoảng thời gian từ 15 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày. Tại thôn Đăk Lôi, gió lốc khiến toàn bộ phần mái nhà rông bị sập. Điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo cũng bị tốc mái, nước mưa tràn vào các phòng học.

Ngoài ra, một số nhà dân bị tốc mái, một trụ điện trên địa bàn bị nghiêng.

Điểm trường bị tốc mái

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Ngọk Réo đã huy động lực lượng công an, quân sự đến các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn. Do thời tiết vẫn còn mưa, địa phương chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả

Hiện xã Ngọk Réo tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết.