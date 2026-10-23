Giọng hát hay Tây Hồ 2026: Kết nối niềm đam mê âm nhạc từ 6 đến 75 tuổi

Phát biểu tại Vòng chung khảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Việt Cường cho biết, phường Tây Hồ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của Hồ Tây và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Việc xây dựng đời sống văn hóa phong phú, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo và phát triển những tài năng mới có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thí sinh Nguyễn Văn Đệ đoạt giải Nhất lứa tuổi 51-75

Cuộc thi có sự tham gia của các thí sinh ở nhiều lứa tuổi, từ 6 đến 75 tuổi. Qua vòng sơ khảo với 100 thí sinh tham dự, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng chung khảo, được chia thành ba bảng: Bảng thiếu nhi và thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi; bảng từ 19 đến 50 tuổi; bảng từ 51 đến 75 tuổi.

Điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi “Giọng hát hay Tây Hồ” năm 2026 chính là sự hội tụ của muôn màu cá tính nghệ thuật. Từ những giai điệu dân gian, truyền thống đằm thắm đến các ca khúc trữ tình, hiện đại trẻ trung, mỗi phần trình diễn đều thể hiện niềm đam mê, cá tính nghệ thuật và tình yêu âm nhạc của thí sinh, tạo nên sức hấp dẫn xuyên suốt cuộc thi.

Thí sinh Lê Nguyễn Châu Anh đoạt giải Nhất lứa tuổi 19-50

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho thí sinh Đoàn Tùng Dương (lứa tuổi 6-18), Lê Nguyễn Châu Anh (lứa tuổi 19-50), Nguyễn Văn Đệ (lứa tuổi 51-75). Ngoài ra, mỗi bảng còn có 4 giải Nhì và 5 giải Ba.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, sau cuộc thi, những giọng ca triển vọng sẽ tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương, được kết nối, giao lưu, học hỏi và có thêm cơ hội phát triển năng lực của mình. Từ đó, cuộc thi không chỉ tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu mà còn góp phần hình thành một phong trào văn hóa, văn nghệ sâu rộng, bền vững trong nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ nhấn mạnh.

Các thí sinh đoạt giải cuộc thi "Giọng hát hay Tây Hồ" năm 2026

Đây cũng chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người, bồi đắp các giá trị tốt đẹp và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Cường, đối với phường Tây Hồ, phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ những di sản đã làm nên bản sắc của vùng đất mà còn tạo dựng những không gian sáng tạo, những hoạt động nghệ thuật có sức sống và khả năng lan tỏa trong đời sống đương đại.

“Chúng tôi mong muốn, cùng với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, Tây Hồ sẽ ngày càng có thêm những dấu ấn riêng trong đời sống văn hóa của Thủ đô, nơi mỗi người dân không chỉ được thụ hưởng các giá trị văn hóa mà còn có cơ hội tham gia sáng tạo, đóng góp và trở thành một phần của sự phát triển ấy", ông Nguyễn Việt Cường cho biết.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện những tài năng âm nhạc mới, lan tỏa tình yêu âm nhạc, làm phong phú bản sắc văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa Tây Hồ trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội.