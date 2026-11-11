Giống cây trồng Việt Nam (NSC) sắp chi hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận quý III giảm 47%

Chốt quyền nhận cổ tức 20%, hoàn thành kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã chứng khoán: NSC) thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Trước đó, ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị Giống cây trồng Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 61/NQ-VINASEED-HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2/2025 cho cổ đông hiện hữu. Với vốn điều lệ 175,87 tỷ đồng, tương ứng khoảng 17,59 triệu cổ phiếu theo mệnh giá, số tiền doanh nghiệp dự kiến dành cho đợt chi trả này vào khoảng 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam dự kiến hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: Vinaseed.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Giống cây trồng Việt Nam đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%. Trong tháng 9/2026, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, sau đợt thanh toán dự kiến vào tháng 12 tới, Giống cây trồng Việt Nam sẽ hoàn thành phương án cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dành cho hai đợt chi trả ước tính hơn 70 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III giảm 47%, chi phí tài chính tăng mạnh

Việc tiếp tục duy trì cổ tức tiền mặt diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Giống cây trồng Việt Nam đang suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Vinaseed ghi nhận doanh thu thuần đạt 483,47 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán lại tăng, đạt 404,96 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 16%, còn 78,51 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 8,86 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh hơn, với mức tăng 42%, lên 13,74 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay đạt 11,08 tỷ đồng, tăng khoảng 25%.

Chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 35,47 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 21%, còn 23,24 tỷ đồng. Dù tiết giảm được chi phí quản lý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Giống cây trồng Việt Nam vẫn giảm khoảng 46%, xuống còn 14,92 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác trong quý chỉ đạt 103,15 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 2,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của doanh nghiệp giảm khoảng 50%, xuống còn 15,03 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,51 tỷ đồng, giảm khoảng 47% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Giống cây trồng Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.346,92 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm khoảng 13%, xuống còn 990,11 tỷ đồng, giúp tốc độ suy giảm của lợi nhuận gộp thấp hơn mức giảm doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp 9 tháng vẫn giảm khoảng 8%, còn 356,81 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 118,82 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 119,71 tỷ đồng, giảm khoảng 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt 99,41 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Vinaseed tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong bối cảnh lợi nhuận quý III/2026 giảm mạnh so với cùng kỳ. Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Giống cây trồng Việt Nam đạt 2.524,83 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 224,25 tỷ đồng, xuống còn 157,92 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp cũng tăng khoảng 60%, đạt 403,34 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng thêm 77,9 tỷ đồng sau 9 tháng, lên 872,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 10%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm khoảng 3%, còn 929,33 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 592,12 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay tài chính dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Vốn chủ sở hữu đạt 1.595,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 390,96 tỷ đồng.

Việc hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 là tín hiệu tích cực đối với cổ đông Giống cây trồng Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang phải đối mặt với sức ép từ doanh thu suy giảm và chi phí tài chính gia tăng.