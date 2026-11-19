Đại úy Nguyễn Xuân Dũng từng bước khẳng định mình tại giải Sao Mai 2026 - Ảnh: NVCC

Bố mẹ Nguyễn Xuân Dũng là người Quảng Trị (bố quê ở huyện Triệu Phong cũ; mẹ quê ở huyện Vĩnh Linh cũ và hiện đang sinh sống, công tác tại tỉnh Gia Lai). Sinh ra và trưởng thành trong gia đình có bố mẹ đều mang màu áo lính, Nguyễn Xuân Dũng sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật thông qua những hoạt động biểu diễn của gia đình.

Từ những ngày thơ ấu theo bố mẹ đến các đơn vị biểu diễn phục vụ bộ đội đến khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ra trường, trở thành Đại úy công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Tình yêu âm nhạc và nếp sống quân đội đã góp phần định hình tính cách, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Đến với giải Sao Mai 2026, với sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực rèn luyện cùng sự tự tin, bản lĩnh sân khấu, Nguyễn Xuân Dũng đã xuất sắc lọt vào Top 6 giải Sao Mai 2026. Qua các vòng thi, anh được hội đồng giám khảo ghi nhận về chất giọng đẹp, giàu cảm xúc, kỹ thuật thanh nhạc tốt, thế mạnh ở những nốt cao cùng khả năng xử lý tác phẩm và bản lĩnh sân khấu.

Nguyễn Xuân Dũng chia sẻ, là một nghệ sĩ trong Quân đội, anh luôn tự nhắc mình phải có trách nhiệm với mỗi lần xuất hiện trước khán giả. Vì vậy, từ lựa chọn ca khúc, cách thể hiện đến lời nói, tác phong trên sân khấu anh đều giữ đúng tác phong quân nhân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Theo anh, những trải nghiệm từ giải Sao Mai sẽ là hành trang để người nghệ sĩ-chiến sĩ như anh trưởng thành hơn, mang đến những tiết mục chất lượng, gửi gắm tình cảm của người lính qua tiếng hát phục vụ bộ đội và Nhân dân.