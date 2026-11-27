SUGI (sinh năm 2003) tên thật là Nguyễn Hữu Thanh Tùng. Anh là thành viên của FIRSTGENE, thuộc tổ đội 5 nghệ sĩ trẻ của SS Label. Hoạt động song song ở hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ từ năm 2024, SUGI sớm rèn giũa tư duy sáng tác và màu sắc âm nhạc riêng qua các dự án của FIRSTGENE, trước khi cùng cả tổ đội chính thức gia nhập SS Label vào năm 2025.

Trước khi ra mắt sản phẩm cá nhân, SUGI đã có dịp cọ xát và khẳng định năng lực bên cạnh các nghệ sĩ đàn anh. Anh từng kết hợp cùng Binz trong ca khúc Không ai, đồng thời tham gia góp giọng và sáng tác trong Space jam vol. 3 và album KOSMIK | ANTI GENRE kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers.

Nếu những màn kết hợp trước đây từng thu hút sự chú ý nhờ màu giọng mới lạ, thì ở thời điểm hiện tại, anh đã cho thấy sự hoàn thiện rõ rệt về kỹ thuật lẫn cảm xúc, sẵn sàng mang đến những sản phẩm giàu tiềm năng. Sở hữu lợi thế tự sáng tác kết hợp với lối hát ballad giàu cảm xúc, SUGI được kỳ vọng là nhân tố đáng chú ý của V-pop.

Được viết thường, không dấu và không khoảng cách, nhan đề thuchoem được diễn giải theo ba cách khác nhau: 'Thu cho em', 'Thư cho em' và 'Thu chờ em'. Đây cũng là cấu trúc ba chương tạo nên mạch kể chuyện xuyên suốt album. Sử dụng hình ảnh mùa Thu làm sợi dây liên kết, SUGI kể lại quá trình trưởng thành trong cảm xúc của một chàng trai: Từ lúc bắt đầu rung động, cố gắng níu giữ, cho đến khi chấp nhận buông tay.

Trong đó, MV đừng nhìn anh như thế nữa khai thác trạng thái cô đơn của người trẻ hiện đại thông qua câu chuyện của hai nhân vật ở độ tuổi 25. Tình cờ tìm thấy địa chỉ của nhau qua một mẩu báo cũ, họ bắt đầu duy trì kết nối bằng thư tay và dần trở thành điểm tựa tinh thần cho đối phương.

Tuy nhiên, việc chỉ tương tác qua con chữ khiến cả hai tự xây dựng nên một hình mẫu hoàn hảo trong tâm tưởng. Nỗi lo ngại thực tế sẽ phá vỡ những kỳ vọng đẹp đẽ, khiến họ không đủ can đảm để gặp mặt trực tiếp, chấp nhận giữ mối quan hệ dừng lại ở những lá thư dang dở.