Giọng ca chính của ban nhạc huyền thoại Deep Purple nhập viện khẩn cấp ở tuổi 81

Ian Gillan, giọng ca chính của ban nhạc rock huyền thoại Deep Purple, phải nhập viện sau một sự cố y tế chưa được công bố cụ thể. Tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ khiến nhóm nhạc buộc phải hủy hai đêm diễn tại Đức, đồng thời lên kế hoạch sắp xếp lịch biểu diễn thay thế để đảm bảo quyền lợi cho khán giả.

Ngày 31/10, Deep Purple thông báo hủy hai buổi biểu diễn dự kiến diễn ra tại QI Arena ở Leipzig và Sporthalle ở Hamburg (Đức) vào cuối tuần này. Nguyên nhân xuất phát từ một tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của Ian Gillan, khiến nam ca sĩ phải nhập viện.

Trong thông báo đăng tải trên trang Facebook chính thức, ban nhạc bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể biểu diễn theo lịch trình đã công bố. Đại diện nhóm viết: "Với sự thất vọng lớn, Deep Purple buộc phải thông báo rằng chúng tôi không thể biểu diễn như dự kiến vào tối nay tại QI Arena (Leipzig) và tối mai tại Sporthalle (Hamburg). Điều này xuất phát từ một tình huống y tế khẩn cấp liên quan đến Ian Gillan, khiến ông hiện phải nhập viện".

Ban nhạc cho biết toàn bộ thành viên cùng ê-kíp đang tập trung tìm kiếm thời điểm phù hợp để tổ chức lại hai đêm diễn. Deep Purple cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì thông báo được đưa ra khá sát ngày biểu diễn, đồng thời xác nhận vé đã mua vẫn có giá trị sử dụng trong các đêm diễn được sắp xếp lại.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng sức khỏe của Ian Gillan chưa được công bố. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt khi nam ca sĩ đã bước sang tuổi 81 nhưng vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và lưu diễn cùng ban nhạc.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí âm nhạc Uncut vào tháng 11/2025, Ian Gillan từng chia sẻ về vấn đề thị lực. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân chỉ còn khoảng 30% khả năng nhìn và tình trạng này khó có thể cải thiện. Đây là một trở ngại đáng kể đối với nghệ sĩ thường xuyên phải biểu diễn trên những sân khấu lớn, di chuyển giữa nhiều quốc gia và tham gia các chuyến lưu diễn kéo dài.

Tuy nhiên, Ian Gillan từng bác bỏ những đồn đoán cho rằng ông chuẩn bị giải nghệ vì vấn đề thị lực. Trong cuộc trò chuyện với Uncut hồi tháng 6, giọng ca Deep Purple khẳng định khả năng nhìn suy giảm không đồng nghĩa với việc ông phải từ bỏ ca hát.

"Tôi không hiểu tại sao điều đó lại có thể ngăn cản tôi ca hát", nam nghệ sĩ chia sẻ. Ian Gillan cho biết ông chỉ dừng lại khi không còn đủ sức khỏe để tiếp tục hoặc cảm thấy việc đứng trên sân khấu không còn phù hợp. Ông không muốn duy trì sự nghiệp chỉ vì danh tiếng hay cố gắng biểu diễn khi bản thân không còn đáp ứng được yêu cầu.

Phát ngôn này phần nào cho thấy tinh thần làm nghề của Ian Gillan ở tuổi ngoài 80. Dù đối mặt với những hạn chế về sức khỏe, ông vẫn mong muốn được tiếp tục đứng trước khán giả chừng nào còn đủ khả năng. Nam ca sĩ cũng từng hài hước chia sẻ rằng sau mỗi buổi diễn, ông vẫn có thể bước xuống sân khấu bằng chính đôi chân của mình, dù đôi khi điều đó không hề dễ dàng.

Sự cố sức khỏe lần này vì thế càng khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng hiện tại của giọng ca kỳ cựu. Dẫu vậy, khi chưa có thông tin chính thức từ ban nhạc hoặc đại diện Ian Gillan, những suy đoán về mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn chưa có cơ sở xác nhận.

Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn thế giới mang tên "Splat!" của Deep Purple vẫn được dự kiến tiếp tục trong những tháng còn lại của năm 2026, với một buổi biểu diễn tại Ba Lan vào tháng 6/2027. Việc hai đêm diễn tại Đức bị hủy chưa đồng nghĩa với thông báo chấm dứt toàn bộ lịch trình lưu diễn của nhóm.

Ian Gillan là một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhạc rock thế giới. Bên cạnh sự nghiệp solo và khoảng thời gian hoạt động cùng Black Sabbath, ông được biết đến rộng rãi nhất với vai trò giọng ca chính của Deep Purple.

Tên tuổi Ian Gillan gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của ban nhạc, đặc biệt là ca khúc kinh điển Smoke On The Water phát hành năm 1972. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng hard rock, được Ian Gillan đồng sáng tác cùng các thành viên Deep Purple và trở thành dấu ấn vượt thời gian trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Trải qua nhiều thập niên, Ian Gillan vẫn duy trì vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ nhờ chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực cùng phong cách trình diễn đặc trưng. Việc nam ca sĩ phải nhập viện ở tuổi 81 không chỉ ảnh hưởng đến lịch trình của Deep Purple mà còn khiến công chúng hướng sự chú ý đến sức khỏe của một trong những biểu tượng cuối cùng của thế hệ rock huyền thoại.