Giống bắp lai mới giúp đồng bào vùng núi tăng thu nhập

Nhiều hộ nông dân được hỗ trợ giống bắp mới

Đầu tư ứng trước, tạo điểm tựa cho người dân

Tại thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh, cây bắp lai từ lâu đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống của nhiều hộ đồng bào DTTS. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không ít hộ thiếu vốn mua giống, phân bón và vật tư nông nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Chính sách đầu tư ứng trước của Trung tâm Dịch vụ phát triển miền núi đã trở thành điểm tựa giúp người dân có thêm điều kiện duy trì sản xuất. Thông qua chương trình, các hộ được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một số nhu yếu phẩm cần thiết; được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng. Ông Mang Văn Hổ, ở thôn Hàm Cần, có hơn 2,1 ha bắp cho biết, việc tham gia chương trình giúp gia đình giảm bớt áp lực vốn đầu tư ban đầu. Ông nhận xét giống bắp đang trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, ít tốn công chăm sóc hơn một số giống trước đây. Việc được hỗ trợ vật tư và có đầu ra tương đối ổn định cũng giúp gia đình yên tâm gắn bó với cây trồng này.

Ông Nguyễn Văn Hiệp tham quan mô hình cánh đồng bắp lai biến đổi gen trồng thành công tại ruộng anh Dương.

Tham gia chương trình từ năm 2014, ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết, phần lớn người dân địa phương có ít vốn tích lũy, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và làm thuê. Việc được ứng trước vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua nông sản giúp bà con chủ động hơn trong sản xuất. Vụ mùa năm nay, năng suất bắp ước đạt 9 - 10 tấn/ha.

Ông Nguyễn Thế Tài - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Trung tâm Dịch vụ miền núi) cho biết, hằng năm, trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chính sách đầu tư ứng trước cho các hộ trồng bắp lai và lúa nước. Chương trình hỗ trợ bình quân hơn 1.000 hộ, với diện tích trên 1.700 ha và tổng vốn ứng trước gần 12 tỷ đồng mỗi năm. Doanh số hoạt động hằng năm của trung tâm đạt trên 45 tỷ đồng. Riêng năm 2025, trung tâm đầu tư ứng trước hơn 9 tỷ đồng cho 703 hộ trên diện tích 1.279 ha. Tại Hàm Thạnh, chương trình hỗ trợ 245 hộ trồng bắp lai trên 510 ha, với vốn ứng trước khoảng 2,5 tỷ đồng; thu mua gần 1.890 tấn bắp, trị giá trên 4,7 tỷ đồng.

Bà con tìm hiểu giống bắp mới

Thử nghiệm giống mới, kỳ vọng tăng năng suất

Bên cạnh hỗ trợ vốn, vật tư, trung tâm chú trọng đổi mới giống cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trước đây, người dân chủ yếu trồng các giống bắp lai quen thuộc như NK 7328, CP 511 và CP 111, đặt ra yêu cầu tìm kiếm giống mới phù hợp hơn.

Vụ hè thu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ miền núi triển khai mô hình bắp lai đơn F1 biến đổi gen NK 7328S trên diện tích 0,6 ha của hộ ông Mang Văn Dương, thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh. Giống có thời gian sinh trưởng 95 - 110 ngày, năng suất tiềm năng 11 - 13 tấn/ha và khả năng chống chịu sâu keo mùa thu. Theo tính toán, thu nhập sau khi trừ một số chi phí đầu vào đạt khoảng 21,2 triệu đồng/0,6 ha, cao hơn giống bắp cũ hơn 10,1 triệu đồng trên cùng diện tích.

Ông Nguyễn Văn Chi - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi thực nghiệm trên cánh đồng bắp giống mới

Ông Nguyễn Văn Chi - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi cho biết, năm 2026, đơn vị dự kiến đầu tư ứng trước khoảng 10 tỷ đồng hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và gạo ăn cho người dân vùng sâu, vùng xa phía Đông tỉnh. Trung tâm cũng mở rộng mô hình trình diễn, khuyến khích sử dụng giống mới, tiến tới đưa NK 7328S vào cơ cấu giống bắp lai toàn tỉnh năm 2027.

Từ hỗ trợ đầu vào đến đổi mới giống cây trồng, chương trình hướng đến giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS.