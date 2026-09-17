Giới tỷ phú Mỹ tăng mạnh chi tiêu trước bầu cử

Từ Thung lũng Silicon đến Phố Wall, hàng loạt tỷ phú đang rót tiền cho các ứng viên và nhóm vận động tranh cử giữa kỳ 2026.

Theo phân tích của Financial Times dựa trên các hồ sơ tài chính mới nhất, 16 trong số 20 nhà tài trợ chính trị lớn nhất nước Mỹ đã đóng góp cho chiến dịch của đảng Cộng hòa. Nhà đầu tư George Soros là một trong những tỷ phú nổi bật ủng hộ phe Dân chủ.

Sức ảnh hưởng từ nhóm siêu giàu

Theo phân tích của Financial Times, hơn 1/3 trong 2,8 tỷ USD được huy động cho chu kỳ bầu cử 2025-2026 đến từ 20 nhà tài trợ lớn nhất.

Tại hơn 30 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện, hơn 1/3 khoản chi từ bên ngoài đến từ các nhóm nhận ít nhất 80% nguồn tài chính từ những nhà tài trợ được xếp vào nhóm “mega-donor”, tức những cá nhân đóng góp ít nhất 5 triệu USD.

“Chúng ta đang có một hệ thống được xây dựng xoay quanh và phụ thuộc vào những nhà tài trợ siêu giàu này”, Brendan Glavin, giám đốc nghiên cứu tại OpenSecrets, tổ chức chuyên theo dõi chi tiêu tranh cử, nói.

Nhiều nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa cũng đã đóng hàng triệu USD cho MAGA Inc, Super PAC từng hậu thuẫn chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2024. Hiện nhóm này có khoảng 400 triệu USD trong quỹ dành cho các hoạt động chính trị.

Hai doanh nhân tiền mã hóa Cameron và Tyler Winklevoss đã đóng khoảng 11 triệu USD. Các tỷ phú công nghệ Marc Andreessen và Ben Horowitz cùng vợ đã đóng 18 triệu USD, trong khi đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman và vợ đóng 25 triệu USD.

Đến nay, MAGA Inc mới chi khoảng 10,8 triệu USD để ủng hộ các ứng viên Cộng hòa liên minh với ông Trump tại Texas, Tennessee và South Carolina. Một nhóm mới có tên No Going Back PAC Inc đã đặt quảng cáo trị giá hơn 89 triệu USD tại khoảng 24 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện kể từ khi thành lập ngày 1/9, trong đó ít nhất 10 triệu USD được chi từ đầu tuần này.

MAGA Inc chưa xác nhận có liên hệ với nhóm trên, nhưng hai tổ chức sử dụng cùng thủ quỹ, địa chỉ và ngân hàng lưu ký.

Musk và ngành tiền mã hóa tăng tốc chi tiền

Elon Musk, người từng chi hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024, cũng đang tăng cường hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Tỷ phú này đã đóng khoảng 50 triệu USD cho America PAC, phần lớn trong năm ngoái. Nhóm này gần như đã sử dụng hết số tiền vào cuối tháng 6. Đầu tháng 9, Super PAC này tiếp tục khởi động chiến dịch quảng cáo trị giá hơn 8 triệu USD. Truyền thông Mỹ đưa tin ông Musk có thể chi tới 100 triệu USD cho cuộc đua năm 2026.

Ngành tiền mã hóa cũng đang sở hữu một trong những nguồn quỹ vận động chính trị lớn nhất mùa bầu cử năm nay.

Fairshake, một Super PAC tập trung vào tiền mã hóa, đã huy động hơn 99 triệu USD từ các khoản đóng góp cá nhân. Phần lớn số tiền đến từ một số doanh nghiệp và nhà đầu tư như Coinbase, Ripple cùng Andreessen Horowitz.

Richard Briffault, giáo sư luật tại Đại học Columbia, cho rằng dòng tiền này xuất hiện trong thời điểm Washington đang đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến AI, các tập đoàn công nghệ lớn và tiền kỹ thuật số.

Ông nhận định các chính sách này liên quan đến “một lượng lợi ích tài chính khổng lồ”.

Fairshake đã chuyển 65 triệu USD cho các Super PAC ủng hộ ứng viên của cả hai đảng, với mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của ngành tiền mã hóa tại các cuộc đua ở Illinois, Alabama, Texas và nhiều bang khác.

Nhập cuộc sớm

Một số tỷ phú còn tài trợ cho nhiều Super PAC cùng lúc, tạo thêm khoảng cách giữa nguồn tiền của họ và ứng viên mà họ muốn hỗ trợ.

Gia đình Uihlein, những doanh nhân hoạt động trong ngành vận tải biển tại vùng Trung Tây nước Mỹ, gần như là nguồn tài chính duy nhất của hai nhóm vận động tập trung vào các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại Wisconsin và Kentucky.

Ở phía đảng Dân chủ, tỷ phú JB Pritzker, thống đốc bang Illinois và một nhân vật được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về cuộc đua tổng thống năm 2028, cung cấp gần 80% số tiền huy động cho một Super PAC đã chi gần 9 triệu USD để hỗ trợ Juliana Stratton trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.

Ken Griffin, CEO Citadel và một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, cũng sử dụng nhiều kênh khác nhau để tham gia các cuộc đua trên khắp nước Mỹ. Ông là nhà tài trợ duy nhất của Fighting for Wyoming và American Patriots, hai nhóm từng hỗ trợ các ứng viên tại Wyoming và Tennessee. Griffin đồng thời đóng khoảng 1/3 số tiền cho một nhóm đã chi khoảng 2,8 triệu USD nhằm phản đối ứng viên Dân chủ cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan tại Alaska.

Ảnh hưởng của dòng tiền từ giới siêu giàu thể hiện rõ nhất tại các cuộc bầu cử sơ bộ ở những khu vực vốn nghiêng mạnh về một trong hai đảng.

Theo ông Bonica, các nhà tài trợ có thể nhận thấy việc đổ tiền sớm vào vòng sơ bộ mang lại hiệu quả cao hơn so với chờ đến cuộc tổng tuyển cử.

“Trong các cuộc bầu cử sơ bộ, bạn có thể tạo ra ảnh hưởng khá đáng kể”, ông nói.

Nguồn tiền của ông Pritzker đã góp phần giúp bà Stratton giành chiến thắng tại Illinois. Trong khi đó, tại Texas, Lone Star Rising PAC, được tài trợ chủ yếu bởi tỷ phú công nghệ Reid Hoffman, đã chi 15 triệu USD để hỗ trợ ứng viên Dân chủ tranh ghế Thượng viện James Talarico, trong đó Hoffman trực tiếp đóng 1,5 triệu USD cho chiến dịch sơ bộ.