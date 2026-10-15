Giới trẻ Việt biến đọc sách trở thành hoạt động đầy phong cách

Ảnh: Thebookclub

Dưới ánh nến lung linh, bên ly rượu vang sóng sánh hay giai điệu âm nhạc cuốn hút, nhiều bạn trẻ yêu sách giờ đây chọn cho mình cách tận hưởng và kết nối với những trang sách theo một cách hoàn toàn mới.

Gác lại quan niệm đọc sách là hành vi cô độc, các câu lạc bộ sách thế hệ mới đang biến việc đọc thành một lối sống văn minh, nơi người trẻ đến không chỉ để nạp tri thức mà còn để... "vui vẻ đọc sách".

Đọc sách trở thành trải nghiệm đa chiều

Lần thứ ba tổ chức gặp mặt, các thành viên trong nhóm The Bookclub Gathering vẫn luôn tìm thấy những bất ngờ đầy thú vị. Buổi gặp gỡ mới đây của nhóm với chủ đề Wine & Why trong không gian ấm cúng của rượu vang và âm nhạc đã đem lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho mỗi người tham dự.

Không chỉ cùng nhau chia sẻ những cuốn sách mới nhất mà mình sở hữu, các thành viên còn được cùng nhau cởi mở phản biện, tranh luận sôi nổi về hình ảnh các nhân vật nữ trong văn học cho tới tận đêm muộn.

Đa dạng hóa không gian đọc sách là mục tiêu mà The Bookclub Gathering muốn thực hiện để đem sách đến gần đời sống hơn. Nguồn ảnh: The Bookclub Gathering.

Trịnh Nam Trân - founder của The Bookclub Gathering luôn muốn tạo ra một không gian vui vẻ và gần gũi cho việc đọc. Mỗi buổi gặp mặt, Trân đều cố gắng lồng ghép những hoạt động gắn kết thú vị bên cạnh việc đọc, từ đó giúp mọi người có cơ hội hiểu sách và hiểu về nhau hơn.

“Lấy cảm hứng từ quan điểm của nhà văn Italo Calvino về ‘chức năng giải trí’ trong truyện kể, mình tin rằng khi độc giả dành thời gian cho một cuốn sách, họ xứng đáng nhận về niềm vui và sự hài lòng”, Trân chia sẻ.

Nếu The Bookclub Gathering thiên về trải nghiệm mới mẻ, thì những buổi Yap & Swap do nhóm Mèo đọc sách khởi xướng tại cả Hà Nội và TP.HCM lại thu hút người trẻ nhờ trải nghiệm đổi sách "mù" (blindbook), giúp những bạn trẻ có phần hướng nội xích lại gần nhau hơn.

Nhờ sự ngẫu nhiên này, mọi người có cơ hội bước ra khỏi "vùng an toàn" của gu đọc quen thuộc để tiếp cận những chủ đề hoàn toàn mới mà nếu tự đi nhà sách có lẽ họ sẽ không bao giờ chọn. Việc lắng nghe người khác say sưa giới thiệu về tác phẩm tâm đắc của họ cũng chính là một hình thức giao lưu, học hỏi và mở mang tri thức vô cùng tự nhiên.

Đào Mai Trang, một trong hai founder của nhóm cho biết: “Trong khi những bạn hướng ngoại có thể thoải mái chia sẻ bất cứ lúc nào thì với những bạn rụt rè hơn, việc được chuẩn bị trước sẽ giúp các bạn tự tin hơn thay vì đến nơi rồi mới phải trả lời những câu hỏi bất ngờ. Mỗi khi tổ chức thảo luận online hay gặp mặt trực tiếp, mình thường dùng cách phát biểu xoay vòng để tạo cơ hội cho tất cả mọi người cùng chia sẻ”.

Những buổi Yap&Swap đem đến không gian chia sẻ thoải mái và cởi mở. Nguồn ảnh: @pagesofpassionvn.

Curious Circle cũng là một cái tên thu hút đông đảo người trẻ yêu sách nhờ các buổi sinh hoạt năng động qua các chuỗi sự kiện định kỳ như Read Room (phòng đọc sách), Read Around (đọc sách ngoài trời) hay Book Hunt (khám phá các tiệm sách).

Mỗi buổi sinh hoạt của nhóm thường được chia làm ba phần rõ rệt: một tiếng chơi game theo nhóm nhỏ để mọi người làm quen và hâm nóng bầu không khí; một tiếng đọc sách tập trung hạn chế tối đa sử dụng điện thoại; và kết thúc bằng phần thảo luận mở xung quanh các từ khóa, chủ đề cụ thể liên quan đến văn học. Cách thiết kế mạch lạc này vừa giúp người tham dự giải tỏa cảm giác e ngại ban đầu, vừa đảm bảo khoảng lặng chất lượng bên trang sách.

Đặc biệt, việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của nhóm. Minh Ngọc, founder của Curious Circle chia sẻ: “Chúng mình rất mong muốn giới thiệu các nhà xuất bản Việt Nam đến độc giả trẻ. Các buổi sinh hoạt cũng ưu tiên tôn vinh tác phẩm Việt qua nhiều chủ đề phong phú như Tác giả Việt Nam, Thơ mới, Ca dao Việt Nam, hay buổi Read Around tại đường sách xoay quanh chủ đề Phụ nữ Việt Nam.”

Những kết nối đa dạng từ cộng đồng đọc sách

Với xu hướng câu lạc bộ đọc sách bùng nổ trên thế giới trong thời gian gần đây, nhiều cộng đồng đọc sách tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM cũng liên tục được mở rộng. Mỗi cộng đồng lại có cách riêng để chia sẻ về việc đọc, kết nối người đọc và lan tỏa văn hóa đọc.

Những câu lạc bộ đọc sách nở rộ gần đây đang tạo ra tín hiệu tích cực cho văn hóa đọc của người Việt Nam. Nguồn ảnh: Curious Circle.

Những cộng đồng đọc sách bước ra từ những nhà sách ngoại văn, thư viện sách độc lập như Tiệm sách Quýt, The Bookshelf Library, InBook, Chiếp Library cũng đang thu hút không ít bạn trẻ tìm đến.

Bên cạnh việc cung cấp không gian đọc sách và tìm kiếm sách, các câu lạc bộ còn thu hút những độc giả tìm kiếm chiều sâu học thuật với các buổi thảo luận, học tập quanh từng cuốn sách cụ thể. Việc cùng nhau mổ xẻ cấu trúc tác phẩm, bối cảnh lịch sử và tư tưởng tác giả một cách chỉn chu đã biến phòng đọc thành không gian tri thức đầy cảm hứng.

Với Vũ Huy, founder của Ngoài lề Bookstore, những buổi gặp gỡ còn cho anh niềm tin rằng mọi người vẫn đang kết nối với nhau qua việc đọc.

Anh chia sẻ: “Giữa thời đại mà ngay cả lúc ăn cơm, chúng ta cũng đặt điện thoại ngay sát bên để coi một cái gì đó, thì việc hàng chục người cùng ngồi yên lặng trong một giờ, tập trung tuyệt đối vào trang sách và chìm vào thế giới riêng của họ nghe có vẻ khá siêu thực. Thế mà nó lại đang diễn ra ở ngay đây.”

Với Lê Giang, một người làm trong lĩnh vực marketing, hoạt động này còn là cơ hội kết nối đầy tiềm năng: "Những hoạt động này khiến trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, mà còn tạo cơ hội để mọi người cùng làm gì đó, rồi kết nối với nhau một cách tự nhiên hơn. Mình nghĩ chính sự đa dạng ấy khiến mỗi buổi gặp gỡ đều có màu sắc riêng, và việc yêu sách cũng trở thành điểm khởi đầu cho nhiều trải nghiệm thú vị khác".

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của dàn KOC, BookTok trên các nền tảng mạng xã hội cũng kéo theo hàng loạt câu lạc bộ đọc sách ngách. Từ những buổi đọc sách trực tuyến đến các cuộc gặp gỡ offline ấm cúng, các KOC đang đóng vai trò như những người mở đường, đưa hàng ngàn người theo dõi từ thế giới ảo bước ra đời thực để cùng nhau cầm sách lên.

Văn hóa đọc đang dần trở lại với hình hài mới mẻ và tươi trẻ hơn. Nguồn ảnh: The Bookclub Gathering.

Có một thời gian, những lo ngại về việc mạng xã hội hay các video ngắn lấn át văn hóa đọc khiến nhiều người trăn trở. Thế nhưng, nhìn vào sự đón nhận nhiệt tình của giới trẻ dành cho các câu lạc bộ đọc sách thế hệ mới, có thể thấy tình yêu với trang sách chưa bao giờ suy giảm.

Những hoạt động đầy đa dạng và hợp thời của các cộng đồng đọc sách hiện nay cho thấy việc đọc sách đã bước ra khỏi bốn bức tường kín để trở thành một hoạt động cộng đồng đầy sức sống.