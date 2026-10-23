Giới trẻ Trung Quốc nhờ người lạ ngăn mình tiêu tiền

Thay vì mua sắm theo cảm hứng, hàng trăm nghìn người trẻ Trung Quốc tìm đến ứng dụng xin ý kiến người lạ trước khi xuống tiền, đặt ra thách thức mới cho các thương hiệu. Ảnh minh họa: Red Note.

Một ứng dụng tên Wallet, Hold On (tạm dịch: Ví tiền ơi, giữ chặt lấy) đang gây sốt giới trẻ Trung Quốc khi cho phép người dùng nhờ người lạ thuyết phục họ ngừng tiêu tiền, phản ánh xu hướng tiêu dùng thận trọng và thách thức mới với các thương hiệu, Jing Daily đưa tin.

Đưa quyết định mua sắm cho người lạ xem xét

Trên ứng dụng này, người dùng ẩn danh sẽ đăng yêu cầu mua hàng, kèm giá tiền, lý do muốn sở hữu và những lựa chọn thay thế. Người lạ sẽ bỏ phiếu đồng ý hoặc phản đối, đồng thời giải thích quyết định của mình. Người tham gia phải giải thích quyết định của mình và chỉ có thể xem phiếu của những người khác sau khi hoàn tất lượt bỏ phiếu.

Hầu như mọi khoản chi đều có thể được đưa ra thảo luận, từ quần áo, nước hoa đến chuyển nhà hay du lịch.

Một sinh viên đại học có biệt danh “Chansigegui” từng xin ý kiến về chai nước hoa The Coveted Duchess Rose của thương hiệu Anh Penhaligon's, với giá 1.280 NDT (190 USD). Bạn gái anh yêu thích mùi hương này đến mức từng mua nhầm hàng giả. Muốn tạo bất ngờ cho cô bằng sản phẩm chính hãng, chàng trai cho biết mình có thể chi trả nhưng vẫn đắn đo vì khoản tiền không nhỏ so với mức sinh hoạt phí 4.000 NDT (595 USD) mỗi tháng.

Trong phần bình luận, một số người khuyến khích anh mua quà nếu đủ khả năng tài chính. Những người khác đề xuất tặng mẫu nước hoa dung tích nhỏ để tiết kiệm hơn. Từ đó, một quyết định vốn chỉ liên quan đến cá nhân đã trở thành cuộc tranh luận giữa những người xa lạ.

Việc giới trẻ Trung Quốc hào hứng hỏi ý kiến người lạ trước khi mua sắm cho thấy họ ngày càng thận trọng trong chi tiêu. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Theo Southern Metropolis Daily, đầu tháng 10, giá trị trung bình của các yêu cầu “xem xét mua sắm” trên ứng dụng vào khoảng 120 NDT (18 USD). Trong đó, khoảng 20% yêu cầu có giá trị trên 1.000 NDT (149 USD). Một số người thậm chí đưa cả ôtô và nhà cửa lên để xin ý kiến.

Ứng dụng do Huoshan (26 tuổi), một quản lý sản phẩm tại Thượng Hải, phát triển. Sau khi bắt gặp ý tưởng lập bảng tính liệt kê món đồ muốn mua để hỏi ý kiến bạn bè trên mạng xã hội hồi tháng 8, cô sử dụng các công cụ AI, để xây dựng phiên bản đầu tiên trong 8 ngày.

Ban đầu, đây chỉ là giải pháp cho thói quen mua sắm ngẫu hứng của chính cô. Tuy nhiên, ứng dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 10.000 người dùng trong 9 giờ đầu và 40.000 người vào ngày tiếp theo, trước khi máy chủ gặp sự cố. Đến ngày 19/10, hơn 300.000 người đã sử dụng nền tảng, gửi khoảng 370.000 yêu cầu mua hàng, theo Dahe Daily.

Người tiêu dùng muốn mua sắm có lý do

Nghịch lý của Wallet, Hold On nằm ở chỗ ứng dụng được tạo ra để giúp người dùng kiểm soát chi tiêu nhưng đôi khi lại khơi gợi ham muốn mua sắm. Khi lướt qua những món đồ người khác giới thiệu, một số người dùng nảy sinh nhu cầu sở hữu sản phẩm tương tự. Các nhà tiếp thị Trung Quốc gọi hiện tượng này là “zhongcao”, nghĩa là gieo mầm ham muốn mua hàng.

Bản thân Huoshan cũng từng nảy sinh ý định mua máy ảnh lấy liền sau khi đọc bài chia sẻ của một người dùng khác. Theo cô, việc tham khảo ý kiến cộng đồng giúp người mua nhìn nhận rõ hơn nhu cầu của bản thân, đồng thời cân nhắc liệu sản phẩm có thực sự đáng tiền hay không. Vì vậy, người bỏ phiếu phải giải thích lý do đồng tình hoặc phản đối, thay vì chỉ trả lời có hoặc không.

Trong bối cảnh quảng cáo và nội dung giới thiệu sản phẩm xuất hiện dày đặc, những đánh giá từ người tiêu dùng khác giúp người mua có thêm góc nhìn khách quan trước khi quyết định xuống tiền.

Việc thường xuyên sử dụng ứng dụng Wallet, Hold On đôi khi gây tác dụng ngược, khiến nhiều người nảy sinh ý định mua món hàng mình không thực sự cần. Ảnh: Armin Rimoldi/Pexels.

Sự đón nhận của ứng dụng cũng phản ánh thay đổi trong tư duy tiêu dùng của giới trẻ Trung Quốc. Từ cuối mùa hè, cụm từ “quanmin jinru chun guorizi shidai” (tạm dịch: kỷ nguyên sống giản dị từng ngày), lan truyền trên mạng xã hội. Có thể thấy, người tiêu dùng Trung Quốc đang dần từ bỏ lối sống xa hoa thường được quảng bá trên mạng xã hội. Thay vào đó, họ ưu tiên các nhu cầu thiết yếu và chú trọng kiểm soát chi tiêu.

Điều này không đơn thuần đồng nghĩa với thắt lưng buộc bụng. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm liệu khoản tiền bỏ ra có thực sự xứng đáng hay không, đồng thời tìm đến các sản phẩm “bình dân”, tức lựa chọn có giá thấp hơn nhưng đáp ứng nhu cầu tương tự hàng hiệu.

Tuy nhiên, với những thứ có giá trị đủ lớn, người trẻ vẫn sẵn sàng chi tiền. Vào trước kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh, một người dùng hỏi liệu có nên bỏ 2.000 nhân dân tệ (298 USD) mua vé máy bay về nhà hay không.

Huoshan và một người bạn phản đối vì cho rằng anh có thể tiết kiệm tiền để về nhà dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tất cả những người còn lại đều ủng hộ chuyến đi, cho rằng thời gian bên gia đình đáng giá hơn khoản tiền tiết kiệm.

Với các thương hiệu, những cuộc bỏ phiếu như vậy cho thấy sức hút trên mạng xã hội hay mức độ nhận diện tên tuổi không còn đủ để thuyết phục người tiêu dùng. Họ cần cân nhắc nhu cầu thực tế, tần suất sử dụng, khả năng tài chính và cả giá trị cảm xúc của sản phẩm trước khi quyết định mua.

Đây cũng là thách thức đối với chiến lược “zhongcao”, vốn được nhiều thương hiệu đầu tư để kích thích nhu cầu, đặc biệt trước Ngày Độc thân 11/11. Khi người tiêu dùng chủ động chất vấn từng khoản chi và tìm kiếm lựa chọn thay thế, thương hiệu không chỉ cần khiến khách hàng muốn sở hữu sản phẩm mà còn phải chứng minh món đồ đó xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.