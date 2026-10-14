Giới trẻ Trung Quốc đổ xô thuê điện thoại cao cấp để xem concert

Nhiều người dự concert từ những hàng ghế sau coi thiết bị hỗ trợ theo dõi tầm xa là vật dụng không thể thiếu. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc vừa qua, hàng trăm concert đã được tổ chức trên khắp Trung Quốc. Theo nền tảng dữ liệu giải trí Lighthouse của Alibaba, 257 concert được tổ chức trong những ngày nghỉ. Đây là cơ hội kinh doanh béo bở cho nhiều người cho thuê điện thoại cao cấp và ống kính camera kèm theo - vốn có khả năng theo dõi rõ nét ở khoảng cách xa.

Chỉ với 100-200 nhân dân tệ/ngày (khoảng 15-30 USD), những người xem concert có thể thuê một chiếc điện thoại thông minh cao cấp có ống kính tele rõ nét, giúp những ca sĩ cách xa trở nên rõ ràng hơn.

Đây là điều hữu ích khi nhiều người phải lựa chọn các hạng ghế xa do chi phí hoặc hết vé, trong khi các loại camera chuyên nghiệp thường bị cấm, theo Sixth Tone.

Đa dạng lựa chọn điện thoại cao cấp

Người dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn trên các trang web cho thuê đồ như Renrenzu và Xianyu. Một quảng cáo của Renrenzu giới thiệu về một chiếc điện thoại có “ống kính chụp xa 200 megapixel, hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết - giúp ngay cả những chỗ ngồi xa xôi cũng có thể tận hưởng trải nghiệm đẳng cấp VIP”.

Các điện thoại được cho thuê là các mẫu mới nhất từ các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc như Vivo và OPPO với ống kính tele có độ phân giải cao, khả năng chống rung. Thậm chí, người cho thuê có thể cung cấp thêm các bộ ống kính rời để tăng tầm nhìn của camera.

Một quảng cáo cho thấy giá thuê điện thoại vivo X300 Ultra có camera tele là khoảng 215 nhân dân tệ/ngày (khoảng 32 USD). Nếu thuê hai ngày, mức giá trung bình giảm còn 125 tệ/ngày (khoảng 19 USD). Một mẫu điện thoại phổ biến khác là OPPO Find X10 Pro Max - sản phẩm được nhà sản xuất quảng cáo có thể phóng to tới 20 lần mà vẫn bảo đảm chất lượng với bộ dụng cụ chụp xa.

Các dòng điện thoại cao cấp thường có giá 5.000-8.000 tệ, trong khi bộ dụng cụ chụp xa chính thức có giá 1.000-2.000 tệ. Do đó, thuê ngắn ngày là lựa chọn kinh tế hơn nhiều.

Một concert tại Thượng Hải năm 2023. Ảnh: Sixth Tone.

Trên các diễn đàn trực tuyến, những người xem concert thảo luận sôi nổi về các loại điện thoại và ống kính đi kèm, cũng như chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt để có thể xem rõ nhất từ những ghế ngồi xa.

Một người dùng mạng xã hội, tuyên bố đã dự gần 100 concert, cho biết điện thoại tương đối dễ mang theo, chụp ảnh cận cảnh tốt, cũng như có chế độ sân khấu chuyên dụng để tự động điều chỉnh độ phơi sáng.

Tuy nhiên, việc gắn thêm ống kính tele khiến người dùng nhanh mỏi tay khi phải cầm máy suốt sự kiện.

Thị trường đang bùng nổ

Theo Renrenzu, mùa hè năm nay, các vật dụng liên quan tới concert ghi nhận số lượng giao dịch tăng tới 388% so với cùng kỳ năm 2025, vượt xa tỷ lệ trung bình 67% của các giao dịch cho thuê ngắn hạn.

Beijing Youth Daily cho biết một số nền tảng cho thuê như Renrenzu, Alipay Rental và Xianyu đã xây dựng riêng một chuyên trang cho thuê loại thiết bị này.

Các nền tảng cho thuê đồ tại Trung Quốc cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua. Trong cùng kỳ, thị trường thiết bị chơi game còn mở rộng nhanh hơn, đạt tỷ lệ tăng trưởng tới 489%. Khách hàng chủ yếu là những người trẻ, People’s Daily cho biết.

Ông Chen Shenyu, chuyên gia tại hãng tư vấn China Insights Consultancy, chỉ ra công dụng của máy ảnh trên smartphone đang mở rộng từ ghi lại các khoảnh khắc đời thường sang các yêu cầu cụ thể hơn.

Concert là bài toán tương đối phức tạp vì khoảng cách xa giữa người xem và sân khấu, ánh sáng thay đổi liên tục và người xem phải trực tiếp giữ điện thoại bằng tay. Chính điều này cũng khiến concert là cơ hội thể hiện của những nhà sản xuất smartphone, ông Chen đánh giá.

Người hâm mộ tham dự một concert tại Vũ Hán năm 2021. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh nhiều người đang sử dụng ống kính tele trong các sự kiện thể thao, chuyến du lịch hay hoạt động gia đình, nhu cầu thuê các loại điện thoại chất lượng cao để chụp hình sẽ tiếp tục phát triển, cả với concert và tại các sự kiện khác.

Các nền tảng cho thuê cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại để thu hút người dùng. Renrenzu đang triển khai chương trình hoàn tiền vé hòa nhạc thông qua bốc thăm trúng thưởng.

Liu Hang, một trong những người tham dự concert của nghệ sĩ Steve Chou tại Bắc Kinh hồi đầu tháng 10, cho biết đã mang cụm camera rời của Huawei tới sự kiện.

“Tôi mua vé trị giá 580 nhân dân tệ. Với ống kính, tôi cảm thấy như đang ngồi hạng ghế 1.680 tệ”, Liu chia sẻ.