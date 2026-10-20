Giới trẻ TPHCM thích thú sáng tạo giỏ hoa trái cây tặng người thân ngày 20/10

Tại TPHCM, sản phẩm độc đáo này thu hút khách hàng, đặc biệt là giới trẻ tham gia các buổi trải nghiệm cắm hoa.

Những giỏ trái cây kết hợp hoa tươi gây chú ý nhờ cách phối màu và bài trí độc đáo. Các loại quả như nho, táo, quýt, kiwi được kết hợp cùng hoa hồng, tulip, cẩm chướng, hồng môn... và lá trang trí, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Người tham gia tự chọn trái cây, sắp xếp vào hộp trong suốt rồi cắm hoa theo bố cục, kết hợp hoa chính, hoa phụ và lá đệm để tạo điểm nhấn. Mỗi sản phẩm cần gần một giờ thực hiện.